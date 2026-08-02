[后记]DIVE TO 厉旭！台北演唱会妙改歌词「珍珠奶茶」，「奶油年糕」是他的太阳～

刚於周五、周六在台北「Legacy TERA」结束个人演唱会的 Super Junior 厉旭，除了带来一连串精彩表演，更在台上大方分享自己大大小小的近况，展现极具亲和力的魅力。

继首尔、曼谷与澳门后，厉旭於 31 日及 1 日来到台北开唱，带来「2026 RYEOWOOK‘S AGIT CONCERT : DIVE TO BLUE」。有别於 Super Junior 演唱会的震撼气势，这次选在温馨的小场地，虽然大萤幕没有转播画面，但厉旭特别安排巡场；而演出的最后，甚至亲手将小礼物（飘带）递到粉丝手上，与现场的 E.L.F.（唉噗）们一一道别。

小编很幸运，两天都成功入场！以前看演唱会可能拿著手机录不停，但这次更多时候，是静下心来沉浸在厉旭的歌声中，觉得整个人都被净化了～（笑）以下就来和大家分享这次演唱会中，几个令人印象深刻的瞬间：

【珍珠奶茶与奶油年糕：极具温馨的神来一笔】

演唱完《Chamomile》（洋甘菊茶）后，厉旭随口问大家平时喝不喝这款茶？得到满场否定的答案后，他灵光一闪笑说：「应该把歌名改为珍珠奶茶的。」随后便唱了一段：「Baby 珍珠奶～茶～（中文）」。不过发现中文唱起来似乎不太顺口，现场唉噗立刻热情建议：「（改用）Bubble tea！」厉旭秒接球，马上改唱：「Baby you're my Bubble tea～」随即引发全场欢呼！

接著厉旭提到，每个人的心中都有一颗太阳，而那颗太阳就是「爱」。他真挚地问唉噗：「那你们的最爱是谁？」大家毫不犹豫大喊：「金厉旭！」没想到厉旭俏皮表示，自己刚吃了奶油年糕，真的超好吃。对他来说，奶油年糕就是他当天的太阳（笑）！甚至还念念不忘地思考著要打包带回韩国。据厉旭在 Instagram 限时动态分享的「setlog」影片，他这次吃的是「圣玛莉」的奶油年糕喔！

【用心 COVER 中文曲，第二天再追加一首令粉丝超惊喜】

为了这次的台北演唱会，厉旭其实从首尔场便开始准备中文 COVER 曲！第一天惊喜献唱 Karencici 的《爱你但说不出口》，第二天更加码带来韦礼安的《如果可以》。饱满情感与标准发音，让全场唉噗听得如痴如醉，能深刻感受到厉旭的无比用心！

【温馨的信件环节：满满义气与爱的互动】

在安可时，还有个由厉旭亲自朗读粉丝来信的特别环节。读完信后，厉旭会走到该名粉丝身边，亲切问候并合照。不得不说，唉噗们真的非常有义气！厉旭第一天读的第一封信，主人公没能到场，没想到第二天竟然出现了！现场唉噗团结一致，帮忙大声告诉厉旭，厉旭也马上亲切地补合照。另外，有合照的主人翁太紧张还戴著口罩，唉噗们还会不忘温馨提醒：「口罩、口罩！（拿下来合照～）」画面可爱又融洽。

厉旭也有提到，成员银赫在看完首尔场的演出后，曾提醒他要多走动、别太紧张。而小编这两天的感受，真的觉得厉旭倾尽全力在照顾台下的每个角落，希望能拉近距离与大家互动。我想，这就是办在小场地的幸福与魅力吧！

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