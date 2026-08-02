粉丝留言「希望直接结婚」！《换乘恋爱4》朴智贤一句「快了喔」掀婚讯猜测，郑元奎反应成亮点

近日，朴智贤在 YouTube 频道「I'm Jihyun」上传新影片，与郑元奎一起回顾《换乘恋爱4》的经典片段，还亲自阅读粉丝留言，甜蜜互动再次掀起热议。

由於两人在节目中经常吵架，因此不少留言都提到这段「相爱相杀」的日常。其中有网友笑说：「你们干脆一边吵架一边接吻吧！」郑元奎看完立刻对著朴智贤做出亲吻动作，逗得她当场笑出声。



没想到接著又出现一则留言写著：「不是希望你们复合，而是希望你们直接结婚。」朴智贤竟笑著脱口回应：「快了喔。」一句话立刻让粉丝又惊又喜，也让不少人猜测两人是不是在偷偷预告婚讯。一旁的郑元奎则露出惊讶表情，还急著阻止她继续说下去，逗趣反应让粉丝直呼太可爱。



事实上，朴智贤曾透露，希望最晚在韩国年龄31岁前结婚，也表示已开始和郑元奎讨论婚事，希望是在彼此真心想共度一生的前提下，慎重选择最适合的时机。如今再次说出「快了喔」，也让粉丝更加期待两人的好消息。



1998年出生的朴智贤与1993年出生的郑元奎交往10个月后分手，时隔1年透过《换乘恋爱4》重逢，最终成功复合并配对成功，成为节目人气情侣。目前朴智贤以演技老师兼网红身分活动，郑元奎则是一名韩医师，如今两人持续稳定交往，每一步感情进展都备受粉丝关注。



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