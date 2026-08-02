甩肉17公斤大变样！金敏荷瘦成纸片人登青龙奖，「对比一年前」网惊呆：以为不同人

忘掉《台风商社》里那个带点肉肉婴儿肥的可爱社员吧！演员金敏荷於7月31日优雅亮相第5届青龙系列大奖，不仅担任颁奖嘉宾，更嗓献唱复古爵士名曲，气质优雅迷人。最令人惊艳的是，相较於去年一身黑包得严严实实的保守造型，今年的她整个人瘦了一大圈，焕然一新的外貌立即成为全场焦点。

金敏荷去年凭藉TVING剧集《我死的一周前》风光斩获最佳女新人奖，这次重返青龙舞台，特别在开场献唱经典爵士曲目《That's Life》。对此她感性表示：「这首歌讲述的是无论遭遇多少次失败，都要靠自己站起来重新开始的故事。希望就像歌词写的一样，大家不论何时跌倒，都能够重新站起来。」



肉肉脸消失！昔日「包紧紧」今年狂秀香肩水蛇腰

对比一年前的模样，如今的金敏荷简直让粉丝直呼「差点认不出来」！回顾去年的青龙红毯，她穿著一件从头包到脚的黑色长礼服，将身形线条完全遮挡，只露出头颈的白皙肌肤与圆滚滚的苹果肌。



没想到短短一年时间，金敏荷的外形变化如此之大！开场舞台上，她换上一袭露肩收腰的亮米色礼服，微露香肩与纤细腰身，轻盈优雅的姿态搭配动人歌声，让坐在台下的玄彬、金宣虎、边佑锡、朴智贤等同僚及前后辈们赞叹不已。



随后在颁发新人奖时，她又换上了超贴身的透视白色长裙，将消瘦轻薄的「纸片人」身材展露无遗，仙气爆棚。



为新戏狠甩17KG！携手李到晛挑战绝症角色

事实上，金敏荷这次的「地狱级甩肉」并非单纯为了美，而是敬业地为新作品做准备。她即将携手男神李到晛合作主演韩版电影《我们一起摇太阳》，在片中挑战饰演一名身患绝症的角色，因此用了2年时间每日一餐、坚持运动，成功减掉17kg体重。



对於身材变化引发的大量关注，金敏荷过去受访时也展现超高 EQ 与自信态度：「我其实对自己的外貌非常满意。这次减重纯粹只是为了塑造下一个角色，是与我演员工作相关的一部份而已。」如此敬业又自信的发言，也让外界更加期待她与李到晛即将擦出的精彩火花！



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