惠利不忍了！正面回击「小腹争议」公开辣照反问：为什么一定要瘦才算专业？

惠利因单独粉丝见面会服装引发的「小腹争议」，亲自吐露心声。

她在16日透过粉丝交流平台表示：「其实我很喜欢现在的自己，但看的人或许会觉得这样不够专业。」对於单一化的外貌标准，坦率地提出了疑问。

惠利表示：「我们每个人原本的样子都很美。但我不明白为什么一定要瘦才算专业，不过如果HYEROOMY（粉丝名）希望的话，我也会努力试试看。会运动，也会以健康的方式管理自己。」



这场争议起因於13日在首尔梨花女子大学三星厅举行的「2026惠利亚洲巡回粉丝见面会-首尔站」舞台影片。当天，惠利在演唱Girl's Day过去活动歌曲以及近期其他偶像团体热门歌曲时，穿著了一件贴身连身裙。







之后，当天演出的精华影片透过社群平台公开后，部分网友开始讨论她的身材。由於服装材质较薄，加上设计、现场灯光及拍摄角度等因素交互影响，使得下腹线条看起来比平时更加明显。

看到相关画面的网友们分成两派，有人认为这只是服装造成的视觉错觉，也有人认为小腹确实较为突出，双方因此展开激烈讨论。

随著这起原本单纯的小插曲逐渐扩大成「小腹争议」，惠利也亲自出面表达立场。

争议爆发后，惠利随即在个人SNS上以「Night Version」为题，上传了20张粉丝见面会幕后花絮照，选择正面回应。





公开的照片中，包含露出腰线的黑色皮革马甲造型、展现肩部线条的一字肩洋装，以及点点图案迷你洋装等多套当天穿著的服装。惠利以毫无赘肉的结实腹部与纤细身材，粉碎了外界不必要的揣测。

另一方面，顺利完成首尔首场演出的惠利，接下来将依序前往澳门、胡志明市、香港、台北等地，继续展开巡回活动。

韩媒原报导：https://tvdaily.co.kr/read.php3?aid=17816523481790391010

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