郑俊河揪「BTS Jin亲哥」出游啦：兄弟俩笑起来简直一个样

韩国综艺咖郑俊河最近在个人YouTube频道上公开了全新一集的旅游实境内容，带著一群好友杀到加平进行两天一夜的消暑之旅。 不过让粉丝们眼睛一亮的，不只是清凉的玩水行程，而是这趟出游成员名单，居然出现了超级大彩蛋！

眼尖的观众发现，巴士上除了传统酒博士全真雅、主厨明贤智、歌手郑基高、Baby V.O.X成员李姬珍与沈恩真，以及舞者Jay Black和Merry等各领域好友外，竟然还有一个让K-pop粉丝疯狂的面孔——没错，正是BTS成员Jin（金硕珍）的亲哥哥金硕重（音译）！



当郑俊河热情介绍这位「特别来宾」时，还不忘搞笑补充一句「他弟弟就是BTS的Jin啦」，让现场气氛瞬间沸腾。 而金硕重本人则是露出腼腆笑容，礼貌地向大家打招呼。 虽然他没有特别做什么，但不少网友看了影片后都忍不住惊呼：「那个笑眼、那个脸型，和Jin真的太像了吧！」兄弟俩的神韵实在太像，难怪一出场就成为全场焦点。



其他成员看到金硕重也是又惊又喜，纷纷热情欢迎他的加入，车内气氛顿时变得超融洽。 其实这不是金硕重第一次在萤光幕前亮相，过去他就曾透过综艺节目和YouTube频道被介绍是「Jin的亲哥」，早已累积一些小名气。 还记得2020年时，Jin更是在百忙之中亲自担任哥哥婚礼的主持人，当时兄弟俩深厚的情谊还一度成为话题，让粉丝大赞超有爱。

这次金硕重难得现身郑俊河的旅游企划，再度证明郑俊河在演艺圈中的人脉真的不是开玩笑的，连「世界弹」成员的家人都请得动，实在令人佩服！

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