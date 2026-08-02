瘦到惊人！秀智「红色马甲裙」勒出蚂蚁腰，近照曝光网惊：这是真人吗？

前miss A成员、国民初恋秀智，近日在个人社群平台上晒出一系列美照，全新造型让粉丝全看呆！她以一袭火红色紧身马甲连身裙现身，搭配乌黑长直发与红色花朵头饰，整个人散发出既神秘又性感的成熟韵味，与过去清纯形象形成强烈对比。

秀智在贴文中写下「tsubaki 谢谢」，并晒出多张手捧花束的照片。画面中，她身穿凸显曲线的马甲式长裙，纤细到不科学的锁骨线条与直角肩一览无遗，腰身更是比以往又小了一号，让网友惊呼：「已经很瘦了，现在根本是纸片人！」、「这腰是真的吗？」、「红衣造型太适合她了！」



照片中，秀智时而拿著扇子直视镜头，时而将花束抱在怀中，散发出一股神秘又空灵的氛围。短短几天就吸引数百万粉丝按赞，讨论度爆表。



除了美貌持续进化，秀智的演艺事业也没停下脚步。去年她与金宇彬搭档主演的Netflix奇幻爱情剧《许愿吧，精灵》才刚播完，接下来还有电影《为失恋者准备的七点早餐聚会》 等待上映。不仅如此，她的下一部作品也已确定，将出演Disney+原创系列 《魅惑》 ，可说是戏约满档，从未让粉丝失望。

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