黄寅烨、惠利主演Viu原创韩剧《给你梦想》清新开播！长大后霸气壁咚追妻，「攻守反转」宿命感拉满！

又有一部充满青春梦幻气息的浪漫剧集开播啦！由 Girl’s Day 惠利与黄寅烨携手主演的Viu原创韩剧《给你梦想》，讲述一对学生时代的恋人在三十多岁重逢的故事。曾经的她，让他第一次领悟到「梦想」的意义，而她自己却与梦想失之交臂；时隔多年，他已事业有成，这次回归，他要把失去的梦想和初恋通通还给她！

《给你梦想》用穿插回忆的方式讲述了禹秀彬（黄寅烨 饰）与朱怡才（李惠利 饰）的故事。现在的朱怡才在一档体验型综艺担任主持，工作又累又苦。某天，怡才发现高中初恋禹秀彬竟化名为禹伊恩，不仅抱走国际电影节最佳新人导演奖，更在台上高调向初恋示爱。几天后，秀彬出现在怡才的工作地点并频频示好，然而怡才看著他的眼神却满是怨气。而这份怨恨的原因，直到第二集结尾才终於揭晓。



剧中惠利本色演出、狂讲庆尚道方言，黄寅烨亦展现优雅风度、大秀英文实力，两位主演的表现都相当亮眼。有趣的是，学生时代是怡才主动追求秀彬，在被对方拍摄的短片打动后立即要求亲亲；而成年之后却「攻守反转」，换成秀彬努力挽回怡才，甚至在电视台楼梯间里上演霸道壁咚！



同时，剧中多段台词也让人感到或温暖或虐心的共鸣。少年秀彬被怡才深深吸引，温柔告白道：「你拥有梦想，所以才会闪闪发光」、「踩著我的背上去吧，是真心的，我甘愿把我的一切都给你」。然而时过境迁，成年之后的怡才早已被伤透心，在面对秀彬时终於情绪崩溃，将积压在心底的话倾吐而出：「你不该用这样若无其事的表情出现在我面前，你应该只当我的初恋就好，而不是悔恨！」



不过小编觉得，两人之间最好嗑的点是：秀彬喜欢怡才看待世界时「温暖又愉快」的视线，殊不知，正是秀彬的出现，才让怡才拥有这般温暖与愉快。



此外，这部剧的画面美感也值得一提，尤其学生时代的桥段十分唯美清新，让人仿佛跟著一起回到纯真美好的初恋时代，也更加好奇，曾经如此贴近的两颗心为何走远。

***以下内容涉及前两集关键剧情！***



禹秀彬高中时期从首尔转学到朱怡才所在的釜南市后，第一天就发现了这个热情四溢、梦想成为电影导演的女生。秀彬跟著怡才一起拍短片，在她的影响下第一次拥有自己的梦想，两人约定好要一起拍作品，还一起创作了属於他们的剧本《京城恋歌》。然而还没等剧本完成，秀彬就被父亲安排去美国留学，离别时对怡才表现得无比决绝。



时间回到现在，突然回国的秀彬竟不请自来地出现在怡才的节目拍摄现场，坦言他真正想拍摄的作品是《京城恋歌》。怡才回想起当初心碎无比的离别，狠狠拒绝了他的示爱。原来，当年怡才为了挽回秀彬而不惜放弃重要考试，却不幸遭遇车祸，不仅撞断了一条腿，更在昏迷期间失去了父亲。接连的打击让她放弃了导演梦想、为生计奔波，如今回想起这段痛苦的经历，心中充满了对自己的悔恨…



不过，工作归工作，秀彬作客的节目收视爆棚，PD以独立编排节目为诱饵，逼怡才再去邀请秀彬出演。无奈之下，怡才只好再次回到故乡釜南市，踏入了秀彬的民宿小院……



Viu原创韩剧《给你梦想》逢星期一、二晚上10点半上线，尚未结束的爱情与轻快的心动共鸣，绝对是今夏不可错过的疗愈之作！



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