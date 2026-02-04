面包控的天堂来了！黑白大厨烘焙版《天下面包：Bake Your Dream》集结72位高手，开播掀起追看热潮

有黑白大厨烘焙版之称的生存实境节目《天下面包：Bake Your Dream》一开播就气势惊人，拿下同时段节目的收视冠军，成功证明国内首档 K-烘焙生存节目 的实力与话题性，内容既新鲜又刺激！！连《黑白大厨》评审安成宰尊敬的「神级大师」也参赛了。（逢星期日晚上可到 Viu 收看）

2 月 1 日（周日）首播的《天下面包》创下瞬间最高收视率 2.3%、全国收视率 2.0% 的亮眼成绩，为节目揭开清新又强势的序幕。不仅如此，节目播出后，美食预约平台「Catch Table」上，参赛者所属的店家出现预约秒杀的情况，引发高度讨论度，预告将成为撼动电视圈与流通业界的怪物级 IP。



冠军奖金奖品丰厚，神级评审团登场！

《天下面包》第 1 集由主持人李多熙，与 72 名参赛者及评审团在以「烘焙梦想的超大型面包工厂」为概念打造的摄影棚中盛大登场。由民间高手、超级新秀、海外派、面包名店巡礼等背景组成的 72 位实力派烘焙师，对压倒性的比赛规模惊叹不已，也对重量级评审的登场报以热烈欢呼。他们的目标只有一个，那就是争夺「韩国面包王」的宝座。



＊评审团老师有：《黑白大厨》冠军权圣晙、甜点女王 OH MY GIRL 成员 Mimi、法国传奇甜品师金娜莱、韩国烘焙名匠李锡元、创品牌教母卢熙英。



最终冠军将获得总奖金 1 亿韩元、全新品牌推出机会，以及高级电动车 SUV 的丰厚奖励。第 1 轮比赛主题为「招牌面包对决」，72 名参赛者须在 4 小时内完成「能代表自己烘焙人生」的作品，然而其中一半将遭到淘汰的残酷规则，也让现场气氛紧绷。



这是一场全球性的烘焙对决

正如评审李锡元所言：「在烘焙里，没有『差不多』这个词。」参赛者们为了追求完美都全力以赴。其中，被称作是第一代明星主厨、同时也是《黑白大厨》评审安成宰尊敬的「高级餐厅面包师」尹华映登场，格外引发关注，更是许多选手们崇拜的对象。此外，「烤面包的主播」李惠成表示：「如果能进入前 10 名，与 TOP10 参赛者同场较劲，真的会是莫大的荣耀。」而以「超模面包店老板」身分参赛的朴杜善也透露，自己已有 9 年制作面包经验，开店超过 1 年，展现了有备而来的职人姿态。



45 年资历、只专注米面包的「米疯人」郑泰采；使用白萝卜的泰陵选手村料理长、被称为「国家队等级主厨」的尹钟灿；以及拿著辣芥菜泡菜登场的「丽水Oh My God」金智浩，呈现多样化的面包世界。来自义大利的「三星面包师」阿莱西奥・加利与「法国新秀」克雷门特・博甚，日本「弘大地头蛇」小林达，印尼雅加达的卡拉・尤斯、中国面包师的郑子莹...等，预告一场「全球性的烘焙对决」。年仅 14 岁的最年少参赛者、「天才甜品师」金圭璘，也让同龄就开始学烘焙的金娜莱评审产生共鸣，后续表现备受期待。



一半选手将遭到淘汰，残酷又紧绷。

最先接受评审的是「广藏市场大蒜女神」金恩熙，她以 SNS 人气名店「Garlic Boy」的招牌「松露牛油蒜蓉面包」应战，却因牛油(奶油)质地分离而遭淘汰。SNS 爆红的「爱心制造机」罗秀智，因室内温度影响巧克力导致成品失误，也止步首轮。



之后，备受瞩目的「面包名店巡礼」参赛者命运也是大不同。「望远洞面包老大」郑正勋虽被指出「主题是面包，面包在哪里？」仍靠绝佳味道成功通过。「磨坊面包鬼才」郑南美，凭藉使用国产农产的招牌面包＆令人印象深刻的摆盘及馅料，获得高度赞赏成功过关。





此外，还有被说长得像《黑白大厨2》冠军崔康禄的「完售达人」林东锡以「盐拖鞋包」获得评审「今天吃过最好吃的面包」极高评价，全票通过。甚至还有甜点被退回，罕见出现「评审拒评」的戏剧性场面。许多非常有实力的选手表现，为节目增添了满满的话题度与故事性。



首播后，网上好评满满！

观众们纷纷留言表示：「原来面包世界这么广大！」、「参赛者的面包店到底在哪？」、「看得口水直流！」、「以后周日就是《天下面包》的日子啦！」、「果然是面包控的天堂，我要推荐给我朋友一起追看」

此外《天下面包：Bake Your Dream》第 2 集将於 2 月 8 日晚间 9 点 40 分 (KST) 播出，每逢星期日晚上在Viu上架最新集数。





