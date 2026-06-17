《单身即地狱》田径好手金敏智为品牌来台！生性浪漫，如遇到理想型愿为爱留在异乡〜

曾出演恋爱实境综艺《单身即地狱》的前韩国田径选手金敏智，因外型酷似女团aespa的成员Karina而备受瞩目，她今日也为了长期合作的运动品牌来台，并许愿「明天吃满1万大卡」！

金敏智在韩国体坛因外型亮眼而人气爆棚，近期更因出演韩国恋综而圈粉，她表示相当开心有机会能够来台，自己旅游也曾经来过台北，台湾人的亲切与人情味让她相当难忘。本次为运动品牌来台，此品牌也已在韩国与金敏智选手合作长达5年时间，今日她更向大家介绍自己全身上下的行头，是相当称职的代言人。她也提到因为自己本身是运动选手，所以非常喜爱这样轻松休闲又舒适的穿著打扮。





金敏智在《单身即地狱》中的表现，相当勇敢追求自己所爱，虽然成功与节目中的男成员宋承一配对，她今日还特别透露一个TMI，因两人在地狱岛的时候说好各带走一颗石头，没想到后来男方并没有照做，让金敏智不免感到有些失落。被问到如果在台湾遇到了理想型，愿意就留在这里吗？金敏智表示自己天生就是一个浪漫的人，如果遇到的理想型是台湾人，她一定会为爱留在这里。





日前金敏智曾在自己的YT频道上提到目前住处受到邻居骚扰，让她感到有些烦恼，她表示目前因为尚未搬离原住处，所以此问题还没办法获得妥善的解决，仍然有些生活上的困扰。金敏智本次来台的行程虽然短暂，但她表示希望利用明天一整天的私人行程，展开大吃之旅。她突发奇想希望随机跟著路人吃吃喝喝一整天，并且许愿吃满1万大卡！之后她也会将过程用影片记录下来，与大家在YT频道分享，请大家期待。



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