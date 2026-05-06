《黑白大厨》第一季冠军 『拿坡里黑手党』权圣晙主厨担任评审 选出「意粉小厨神大赛」终极冠军

Netflix热播节目《黑白大厨》的第一季冠军『拿坡里美味黑手党』权圣晙（Kwon Sung-jun）即将由韩国飞抵香港出席连串活动 ！

人气手工意粉店 Pici 为庆祝开业10周年，破天荒邀请权圣晙主厨来港展开重量级联乘企划 ，包括期间限定菜单、联乘晚宴及免费市集等，让人人皆有机会参与。今次活动更特别举办「富卫保险 X Pici意粉小厨神大赛」，现正网上公开招募4 至 12 岁的香港小朋友，跟Pici主厨一同体验制作手工意粉的乐趣，进入公开决赛的小朋友更可与权圣晙主厨同台距离交流。此外，大家只需网上免费登记成为FWD MAX 会员，即可专享Pici联乘「拿坡里美味黑手党」期间限定菜式的独家 9 折优惠，品味权圣晙主厨的创新才华名滋味。机会千载难逢，擅长烹饪的「小厨神」及各位Foodie万勿错过！

「富卫保险 X Pici意粉小厨神大赛」报名及比赛详情

阶段 活动名称 内容重点

第一轮 网上海选 即日起至2026年5月 24日，家长免费登记成为 FWD MAX 会员，上载小朋友与食物合照及参赛原因，即可报名参加「意粉小厨神大赛」。

第二轮 「Pici 手工意粉体验班」 入选小朋友可於2026年6月6日参加 Pici 手工意粉体验班，体验制作乐趣，并享用Pici 特式餐饮及获颁参与证书。表现优秀者将晋级下一轮。

费用：$100（以 $100 Pici 餐饮现金券回赠）

第三轮 发挥创意・设计 Ravioli 入围小朋友将根据指定食材清单，发挥创意设计专属 Ravioli。Pici 专业评审团将选出最后五强。

决赛 意粉小厨神大赛 X 『拿坡里美味黑手党』 五强小厨神将於 Pici 十周年庆祝市集当日（2026 年6 月27 日）登上公开舞台，即席制作 Ravioli，由《黑白大厨》冠军权圣晙主厨试食及评选终极冠军。

报名网站及活动详情：请按此 (https://fwdmax.fwd.com.hk/Passion/PicixNMKids)

Pici联乘「拿坡里美味黑手党」期间限定菜式 ― FWD MAX 会员独家9折

权圣晙主厨於首尔开设的人气意大利餐厅Via Toledo Pasta Bar ，每次开放预约都旋即额满。各位Foodie 若错过了「Pici X 拿坡里美味黑手党」联乘晚宴，也可於2026年7月1日至31日期间品尝到Pici联乘「拿坡里美味黑手党」之期间限定菜式，当中更包括权圣晙主厨在《黑白大厨》终极对决中的传奇之作栗子提拉米苏。大家只需网上免费登记成为FWD MAX 会员即可享限定菜单独家 9 折优惠，把握机会亲身体验联乘滋味。

登记优惠网站及详情：请按此 (https://fwdmax.fwd.com.hk/CouponDetail/PICI)

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