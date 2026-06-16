《铁拳教育》洪钟灿导演亲口证实「真的很想拍第2季」！透露校园故事还没结束，剧迷狂喊教权保护局快回归

《铁拳教育》大家是不是都追完了？全球热度真的超高，现在连第2季呼声也一路飙升！

由金武烈、李星民、秦基周、表志勋（P.O.）主演的《铁拳教育》讲述为了守护因越界学生、教师与家长而逐渐崩坏的韩国教育现场，特别成立的「教权保护局」所展开的一连串痛快又犀利的故事。作品上线短短3天便创下640万观看次数，不仅登上 Netflix 全球非英语电视节目排行榜冠军，更在韩国、菲律宾、印度等10个国家拿下第一名，并跻身全球48个国家排行榜前段班，展现惊人热度。



对於部分观众认为剧情过於沉重，洪钟灿导演表示，希望曾遭遇类似伤害的人在观看作品时，能获得安慰与共鸣，而非只是感到不适。他也透露，剧中许多故事虽然经过改编，但灵感确实来自现实生活中不断发生的社会事件，因此更容易引起观众共鸣。



随著《铁拳教育》在全球掀起热潮，第2季的呼声也越来越高。对此，洪钟灿导演坦言目前尚未有具体规划，但也留下耐人寻味的一句话：「只要有越线的人存在，教权保护局或许随时都会出动。」他更直言：「以导演的立场来说，我真的很想拍第2季。」并表示校园里其实还有许多故事值得继续说下去。



导演亲自表达对续作的期待，也让不少剧迷瞬间燃起希望。随著《铁拳教育》持续创下亮眼成绩，许多观众也纷纷敲碗，希望能早日迎来第2季，再次看到罗华振率领教权保护局痛快出击！



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