《铁拳教育》、《金特务》为何如此受欢迎？不是超能力是「平凡人怒了」，韩网暴动：这才是我想要的结局！

《铁拳教育》与《金特务：本色回归》同步称霸电视与OTT平台！虽然播出平台不同，但观众的反应却惊人相似——校园暴力、职场霸凌、崩坏的正义、无力的现实，这些让人心累的社会议题，全被搬上萤幕，再给出现实中看不到的痛快结局，引爆全民共鸣！

◆ 校园暴力成共通起点！两部作品不约而同选了同一题材

两部作品的出发点，全都是「校园暴力」！《铁拳教育》描写为了整顿失控的校园乱象，政府成立了组织「教权保护局」，专门对付越线的学生、恐龙家长，以及滥用权势的教职员。现实中难解的校园问题，在剧中用超狂设定一次解决，爽度直接破表！



而《金特务》同样从第一集就紧扣校园暴力主线。故事讲述一位独自扶养女儿的平凡银行员，为了保护遭受校园暴力的宝贝女儿，被迫挖出自己隐藏已久的过去，展开一场父爱复仇记。



两部作品都以「学校」这个大家再熟悉不过的空间为舞台，但绝非单纯的校园剧，而是直捣社会整体的结构性问题，难怪能引发跨世代的强烈共鸣！

◆ 现实中只能忍气吞声？剧中主角直接开干不罗唆！

《铁拳教育》与《金特务》的主角，一开始都不是什么超级英雄。《铁拳教育》的罗华振（金武烈 饰），眼见法律与制度束手无策，决定亲自出手。面对破坏教权的学生、家长，还有滥用权力的大人物，他展现痛快淋漓的制裁，把「善有善报、恶有恶报」的爽感发挥到极致！

《金特务》也是同一个套路。金部长在职场上是个再普通不过的上班族，为了女儿，他可以忍辱负重，甚至下跪求人。但当女儿消失无踪的那一刻，他深藏已久的特务本能瞬间觉醒！

从忍气吞声到绝地反击——这种剧情铺陈，正是让观众看到热血沸腾、心脏狂跳的最大看点！

◆ 比「爽」更先一步的是「共鸣」！观众狂赞：现实中也需要这样的人

两部作品之所以让大众如此狂热，关键其实在於「共鸣」！《铁拳教育》真实还原了现今教师在教学现场面临的困境与冲突。观众看完不是喊「复仇好爽」，而是发自内心感叹：「如果现实中真的有这样的组织和人物该有多好！」



《金特务》也一样。第一集大部分时间没有激烈动作戏，而是细腻刻画一位父亲的日常——被莫名其妙殴打也要忍、为了女儿低头道歉、烦恼该送什么生日礼物。平凡到不行的人设，反而让观众彻底代入，对金特务的伤痛感同身受，最后觉醒那一刻的爽感，也跟著加倍奉还！



◆ 收视数字会说话！Netflix全球第一 VS 无线台收视冠军

《铁拳教育》上线后立刻空降Netflix非英语TV部门冠军，更强势蝉联三周榜首！写下 19国/地区第一、85国/地区TOP10 的惊人纪录。主角金武烈最近受访时透露：「听到全球第一的消息，和老婆尹承雅抱著一起哭了。」可见这部作品对演员来说也意义非凡！



《金特务》同样来势汹汹！26日首播就开出 本土收视率9.5％、瞬间最高11.3％ 的亮眼成绩，刷新今年所有迷你剧集的首播收视纪录！在20到49岁的核心收视群中，更夺下周五全时段节目冠军，气势锐不可挡！

◆ 这个时代真正想要的英雄！不是超能力者，而是「平凡的挺身而出」

近来内容市场上，比起完美无瑕的超能力者，平凡人变身英雄的故事反而更受欢迎。《铁拳教育》承载了社会渴望整顿教育乱象的集体心愿；《金特务》则把一位父亲守护家人的迫切心情推到最前线。现在的观众已经不满足於单纯「重现现实」。能够正视社会问题，同时在结尾给出痛快解答的作品，才是真正的王道！虽然现实中很难实现，但至少在戏剧里，我们希望正义会赢——这份深切期盼，正是如今把观众双双推向这两部作品的最大动力！



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