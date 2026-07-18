《铁拳教育》荣登Netflix 2026上半年最高人气韩剧！上架一个月狂吸4820万观看，挑战《鱿鱼游戏》常青神话

Netflix 於 17 日发表「2026年上半年收视现况报告」，大热韩剧《铁拳教育》交出超狂成绩单！

该剧於上月 5 日才首播，短短一个月内便疯斩 4820 万次观看，强势挤进全球总榜第 6 名，更横扫非英语节目，荣登上半年韩剧之冠！目前热度仍在飙升，被看好能接棒《鱿鱼游戏》，挑战历代观看次数第二高的韩剧神话。

《铁拳教育》以虚拟机构「教权保护局」为核心，对教权崩坏现象展开强硬整治，大快人心的剧情引发无数共鸣与讨论。目前，导演洪钟灿与男主角金武烈皆已公开表达制作续集的强烈意愿。



至於全球冠、亚军，则由美剧《他和她的，谎》（1.04亿观看）与《柏捷顿家族：名门韵事》（1亿观看）夺得。今年新剧表现尤其亮眼，前十名中新 IP 就占了一半。



Netflix透露，今年上半年非英语圈的作品占了总观看时间的三分之一以上，其中又以韩国影视内容的占比最高。由金宣虎、高胤祯主演的《爱情怎么翻译？》以2860 万观看拿下第 19 名；申惠善、李浚赫主演的《莎拉的真伪人生》则以2580 万观看位列第 27。而长青热卖作《鱿鱼游戏》第 1 至 3 季的总观看次数已累计高达6.04亿次，展现了依旧不减的超高人气。



同时，韩流内容的多样性也相当值得关注，除了《铁拳教育》、《黑白大厨：料理阶级大战》、《单身即地狱》等热门节目之外，《鲨鱼宝宝（Baby Shark）》、《Bebefinn》、《Pinkfong》等儿童内容也保持著稳定的人气。

受惠於会员增长与广告大增，Netflix今年上半年的总观看时间已突破 970 亿小时，第二季度的营业额达到 125.6 亿美元（约 18 兆 6051 亿韩元），较去年第二季度增长了 13.4%，吸金力惊人！

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