第五届青龙系列大奖获奖名单公开：金高银泪崩擒大赏，《菜鸟伙房兵》成最大赢家

韩国第五届青龙系列大奖（Blue Dragon Series Awards/青龙电视赏）於7月31日下午盛大举行，现场众星云集，堪称电视剧届的盛会。

金高银擒大赏，泪谢前辈

凭藉《柔美的细胞小将3》与《你和其余的一切》两部作品同时入围的金高银，最终风光抱回最高荣誉「大赏」。她上台时忍不住落泪，感性表示：「能在这里见到平时难得碰面的前后辈，真的很荣幸又开心。看到自己参与的两部作品同时入围最佳作品奖，已经很自豪了。」她谦虚说会把这个奖当作是鞭策自己更努力的动力，并想起一路以来提携她的前辈们：「能跟在优秀的人身边学习，是我最大的幸运，希望有一天我也能成为那样的前辈。」



金高银也强调从不认为演戏是理所当然的事：「每次接到作品，我都带著迫切感和责任感全力以赴。我会继续努力，让大家看到演员金高银更多不同的面貌，请多多给我机会，未来我也会更加拚命。」

《菜鸟伙房兵》三冠王，朴志训无缘成最年轻视帝

戏剧类最高荣誉「最佳作品奖」由《菜鸟伙房兵》拿下，该剧同时包办男配角奖（尹敬浩）与OST人气奖（IVE 安俞真），一口气夺得三项大奖，堪称本届戏剧类大赢家。不过，本届最年轻视帝入围者朴志训可惜未能获奖，空手而归。



视帝后各有所属，朴海秀、申惠善封王称后

戏剧类男主角奖由《稻草人》的朴海秀夺下，女主角奖则颁给《莎拉的真伪人生》的申惠善。男、女配角奖分别为尹敬浩（《菜鸟伙房兵》）与朴宝京（《莎拉的真伪人生》）；新人奖部分，戏剧类男新人赏由金载原（《柔美的细胞小将3》）获得，女新人赏是全昭映（Girigo：夺命许愿）



【第五届青龙系列大奖 完整得奖名单】

大赏：金高银《柔美的细胞小将3》、《你和其余的一切》

最优秀作品奖：《菜鸟伙房兵》

最佳男主角：朴海秀《稻草人》

最佳女主角：申惠善《莎拉的真伪人生》

最佳男配角：尹敬浩《菜鸟伙房兵》

最佳女配角：朴宝京《莎拉的真伪人生》

最佳新人男演员：金载原《柔美的细胞君 3》

最佳新人女演员：全昭映《Girigo：夺命许愿》

综艺・教养部门获奖名单

最优秀作品奖：《母胎单身恋爱大作战》

最优秀男综艺人：金元勋《SNL Korea》

最优秀女综艺人：金淑《Screwballs》

优秀男综艺人：朱宇宰《Screwballs》

优秀女综艺人：郑伊朗《姊妹咖啡》

新人男综艺人：金奎元《SNL Korea》

新人女综艺人：沈姿润《办公室职员 2》

特别奖项

人气明星奖：高胤祯、边佑锡、刘在锡、李秀智

OST 人气奖：安宥真

国际偶像奖：高胤祯

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