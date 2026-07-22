《铁拳教育》「奉靳代」P.O 济州岛休假期间发生车祸！过马路时遭车辆撞上，所幸已平安出院

Block B 出身演员 P.O（表志勋）日前在济州岛遭遇交通事故，消息曝光后受到外界关注。所幸事故并未造成重大伤害，目前已完成治疗并平安出院。

22日，所属公司 Artist Company 向韩媒表示：「19日晚上9点56分左右，P.O 与友人前往济州岛休假期间，在步行途中与车辆发生碰撞。」根据济州西部警察署调查，当时 P.O 在济州市翰林邑一处道路过马路时，遭 A 先生驾驶的车辆撞上，随后因手肘与膝盖等部位受伤，被送往医院接受治疗，所幸伤势并不严重。



警方表示，目前尚未发现驾驶涉及酒驾或闯红灯等违规情况，详细事故经过仍在调查中。

另一方面，P.O 近期出演 Netflix 原创韩剧《铁拳教育》，饰演教权保护局事务官「奉靳代」一角，凭藉自然又讨喜的演技成功圈粉。剧中他诠释外表迷糊、实则拥有敏锐观察力的角色，成为不少观众喜爱的亮点人物，也透过作品受到全球观众关注。该剧更曾登上 Netflix 韩国影集历代人气排行前四名，获得广大好评。



此外，P.O 也确定出演SBS热门剧集《好搭档》第二季，预计将展现不同於以往的角色魅力。随著新作品陆续与观众见面，也期待他带来更加成熟多元的演技。



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