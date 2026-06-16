韩星品牌评价六月榜出炉！《我的王室死对头》主角全上榜！许楠儁打败朴志训、林知衍夺冠

韩国企业评价研究所近日公布2026年6月份的电视剧演员品牌声誉排行榜，这次调查针对从5月16日到6月16日之间播出的剧集中、共100位演出者进行分析，总共采集了超过9746万笔品牌大数据，不过相较於五月的1.16亿笔，整体数据下降了约16.44%。

拿下第一名宝座的是最近在SBS《我的王室死对头》中表现亮眼的许楠儁，品牌声誉指数达到696万1862分。 细项表现上，参与指数196万8853分、媒体指数185万7853分、沟通指数164万3601分、社群指数149万1556分。 大数据关联分析显示，网友对他最常出现的反应是「有魅力」、「强烈」、「暖心」，主要关键字则包括「我的王室死对头」、「林知衍」、「浪漫喜剧绩优股」，正面评价比例高达94.05%。



紧追在后的第二名是朴志训，品牌声誉指数608万0469分，细项分别为参与指数133万5649分、媒体指数136万3300分、沟通指数164万3643分、社群指数173万7876分。



第三名则由林知衍拿下，品牌声誉指数549万7553分，细项为参与指数100万6306分、媒体指数170万4854分、沟通指数130万2427分、社群指数148万3967分。



韩国企业评价研究所所长具昌焕分析指出，这个月的电视剧演员品牌大数据比上个月减少了16.44%，细项来看，品牌消费下降了12.58%、话题性下降14.16%、沟通下降11.96%、扩散程度更是一口气掉了26.53%。

目前一起演出《我的王室死对头》的许楠儁与林知衍双双冲进前三名。 许楠儁在剧中一人分饰两角，同时诠释「车世界」与「李贤」两个角色; 林知衍则饰演「申瑞理」与「姜团心」，演技实力备受肯定，人气也直接反应在这次榜单上。



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