《鐵拳教育》洪鍾燦導演親口證實「真的很想拍第2季」！透露校園故事還沒結束，劇迷狂喊教權保護局快回歸

《鐵拳教育》大家是不是都追完了？全球熱度真的超高，現在連第2季呼聲也一路飆升！

由金武烈、李星民、秦基周、表志勳（P.O.）主演的《鐵拳教育》講述為了守護因越界學生、教師與家長而逐漸崩壞的韓國教育現場，特別成立的「教權保護局」所展開的一連串痛快又犀利的故事。作品上線短短3天便創下640萬觀看次數，不僅登上 Netflix 全球非英語電視節目排行榜冠軍，更在韓國、菲律賓、印度等10個國家拿下第一名，並躋身全球48個國家排行榜前段班，展現驚人熱度。



對於部分觀眾認為劇情過於沉重，洪鍾燦導演表示，希望曾遭遇類似傷害的人在觀看作品時，能獲得安慰與共鳴，而非只是感到不適。他也透露，劇中許多故事雖然經過改編，但靈感確實來自現實生活中不斷發生的社會事件，因此更容易引起觀眾共鳴。



隨著《鐵拳教育》在全球掀起熱潮，第2季的呼聲也越來越高。對此，洪鍾燦導演坦言目前尚未有具體規劃，但也留下耐人尋味的一句話：「只要有越線的人存在，教權保護局或許隨時都會出動。」他更直言：「以導演的立場來說，我真的很想拍第2季。」並表示校園裡其實還有許多故事值得繼續說下去。



導演親自表達對續作的期待，也讓不少劇迷瞬間燃起希望。隨著《鐵拳教育》持續創下亮眼成績，許多觀眾也紛紛敲碗，希望能早日迎來第2季，再次看到羅華振率領教權保護局痛快出擊！



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