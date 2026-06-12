疯子们回来了！《地娱室》全新续集《宇宙年糕店》惊爆7月开播，4女惨遭「兔珑阴了」变社畜、野生D.O.都敬秀现身端茶？

罗PD旗下的「疯子四姊妹」再度合体拆台啦！tvN爆笑实境综艺《Biong Biong地球娱乐室》自播出以来大受欢迎，第二档衍生综艺《宇宙年糕店》已於上月正式开拍，最快在今年 7 月热腾腾与观众见面，接档《豆豆农场》（《种豆得豆 做Farm得Farm 动物农场》）！

《宇宙年糕店》由罗䁐锡、金艺瑟PD等金牌班底继续合作打造，原班人马李恩智、Mimi、李泳知与安兪真全数归队，延续招牌的「疯子」化学反应，并以「经营年糕店」为全新爆笑背景。



根据官方企划书介绍，四位成员中了宿敌「兔珑」的奸计，被迫来到宇宙年糕店担任工读生，遭到「强制就业」的她们必须一手包办从年糕到料理的全部经营工作，展开一场「餐厅劳动大冒险」。 这群平日里连导演都制服不了的「疯子团员」，究竟会把年糕店经营得有声有色，还是会直接把店面给拆了，早就让全网观众搬好板凳等著看好戏！



早在今年6月，就有韩媒报导称《宇宙年糕店》已如火如荼地投入秘密拍摄，不少网友也分享了目击谈与照片，例如四姐妹在大卖场采购食材等。 更有消息称，罗PD疼爱的「菜农兄弟」之一、D.O.（都敬秀）也曾来到店内担任特别嘉宾，亲自为客人端上饮料！



事实上，《宇宙年糕店》在正式开播前就已经人气炸裂，去年举办的两次实体快闪店活动，现场除了有各式各样以年糕为灵感的超萌周边商品，还有大量新奇有趣的互动相片区。 当时即便采取「100%事前预约制」，依然在名额公开的瞬间被全网一抢而空，完全展现了「疯子四姐妹」的恐怖人气。



虽然到目前为止，tvN 官方对於《宇宙年糕店》的具体播出日期仍不肯轻易松口，但在各大网路社群和论坛流出的播出时间表早就传得沸沸扬扬，粉丝们也早已按耐不住激动的心情。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻