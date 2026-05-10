《我的有罪之人》任时完×薛仁雅「百想」同框掀热议！薛仁雅男装造型帅翻，网友直呼：「还以为是双胞胎」

薛仁雅短发造型也太帅气！期待他与任时完的新剧《我的有罪之人》啊！

薛仁雅近日出席《第62届百想艺术大赏》红毯时，以一身帅气「男装风」西装造型登场，立刻吸引不少目光。她当天穿著黑色背心搭配西装裤，以俐落又正式的造型现身，在拍照区一边把手插进口袋、一边挥手打招呼，整体酷帅又有魅力。



目前她也正与任时完合作tvN新剧《我的有罪之人》，剧情讲述被卷入杀人嫌疑的财阀三世尹以俊，与伪装成随行秘书、实际上是特种部队出身刑警的姜在熙之间，展开一场危险又暧昧的拉锯战，是一部结合悬疑、爱情与卧底元素的刺激系浪漫剧。

剧中，任时完饰演财界排名第一「泰江集团」的接班人尹以俊，如同温室花朵般长大的财阀三世，性格难以捉摸又充满神秘感；薛仁雅则饰演特种部队出身、拥有超强体能与战斗技巧，被誉为「活体兵器」的女刑警姜在熙，并以男装秘书身份接近尹以俊，和过去浪漫喜剧形象完全不同。



而两人在《第62届百想艺术大赏》的影片与合照曝光后，也立刻掀起讨论，网友纷纷表示：「还以为是双胞胎」、「薛仁雅真的太帅了吧」、「帅气男孩遇上帅气女孩，好想快点看这部」、「到底什么时候播出啦」等，反应相当热烈。



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