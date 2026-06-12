《刘在锡的民宿法则》走入现实！韩国观光公社与Netflix继《鱿鱼游戏》后再联名合作成功

Netflix与韩国观光公社携手展现韩国文化魅力。Netlix今年与韩国观光公社迎来第二次的携手合作，将参与文化教育观光部及韩国观光公社的品牌广告KOREA CAMP「韩国B&B法则」活动，Netflix也预计将以《刘在锡的民宿法则》进行本次的活动主题，将电视萤幕中的内容延续至消费者，促进韩国观光旅游。

实境综艺节目《刘在锡的民宿法则》由刘在锡领军，带领著民宿员工李光洙、边佑锡以及池睿恩共同为前来入住的旅客们服务，在三天两夜的时间内必须提供餐食以及进行团体活动，让大家远离都市的压力而得到疗愈的旅行。期间也因为员工们的不熟练而产生许多笑料，趣味横生。节目上线后在全球非英语圈TV Show部门排名第5位（以5月25日至31日为准），向全世界观衆展现了韩国式实境综艺节目特有的愉快魅力。



本次广告活动就像《刘在锡的民宿法则》所带给大家自由又充满活力的郑能量一样，描述来自各个国家、年龄层、各种职业的外国人前往韩国旅游时，把平时烦闷的压力抛诸脑后，尽情玩耍放松的旅程，参加者可以体验包含K-pop与K-Beauty相关内容，以及寺庙住宿、汗蒸幕、学校制服体验等等只有在韩国才能体验到的传统与现代文化结合的丰富内容，让外国旅客感受韩国文化的吸引力。



Netflix相关人士也表示非常高兴能够与韩国观光公社继《鱿鱼游戏》、《现在我们学校》之后，再度透过《刘在锡的民宿法则》向全世界宣传韩国观光的多元魅力。透过这活动也希望能够让全球观众们亲身体验韩国文化并造访韩国。本活动的预告影片将透过韩国观光公社官方YT频道「Visit Korea」公开，正式影片预计将於6月19日上线。后续也将配合进行公开募集活动，选出参与者亲自体验多样化的K-Culture旅游。



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