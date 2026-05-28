韩国人气女团ILLIT八月首度来港开唱 ILLIT LIVE 'PRESS START♥︎' in HONG KONG

韩国人气女团ILLIT即将於2026年8月22日假亚洲国际博览馆10号展馆 — 举行ILLIT LIVE 'PRESS START♥︎' in HONG KONG，这不但是她们出道两年后的首次访港开唱，万众期待的香港站更是本次亚洲巡回演出的压轴终点站，对陪伴已久的GLLIT（ILLIT的粉丝名）而言，有著无法替代的特殊纪念意义。

是次巡回演出将横跨七个站点，分别走访首尔、爱知、大阪、福冈、兵库、东京及香港。透过本次巡演，五位成员将以耀眼夺目音乐实力和舞台蜕变，完美展现与此盛大演出规模相匹敌的顶尖实力，备受全球GLLIT（粉丝名）的瞩目与期待。本次香港站演出票价分为港币$1,799、$1,399、$1,099及$899。所有购买$1,799门票的观众将可参与演前彩排，并获得香港场专属明信片套装。成功在2026年5月26日中午12时至2026年6月1日中午12期间於Weverse登记的GLLIT MEMBERSHIP (GLOBAL) 会员将合资格於2026年6月10日下午2时至晚上11:59时经购票通(Cityline) 参与会员优先购票。公开售票将於2026年6月11日下午2时时透过购票通(Cityline) 及大麦正式发售。

本次巡演以「游戏」为题，讲述五位成员在虚拟世界中与粉丝邂逅、最终跨越至现实世界的奇幻故事。演唱会结构将仿照解谜游戏，以层层推进、逐一解锁关卡的方式展开舞台结构，再结合细腻展现 ILLIT 音乐世界的视觉呈现，无疑将成为这场演唱会的最大亮点。海报上的五个心形图案象徵游戏中常见的「生命值」，巧妙呼应五位成员的人数。这场演出如同按下启动键，标志著 ILLIT 即将开启一段全新的旅程，必将为粉丝们带来甜蜜的惊喜。精心编排的歌单记录了 ILLIT 的成长历程，营造出百分之百的沉浸式体验；除了众多风靡全球的热门曲目，成员们更准备了仅在「PRESS START」限定登场的特别舞台。作为 ILLIT 出道以来的首场单独演唱会，「PRESS START」不仅备受全球 GLLIT（ILLIT的粉丝名）的瞩目，更具有里程碑式的非凡意义。

ILLIT作为 2023 年透过 JTBC 选秀节目《R U Next?》经由全国大众投票选出的实力派女子组合，ILLIT 在出道后便展现了海内外的超高人气。她们以现象级出道曲〈Magnetic〉为起点，随后接连推出〈Cherish〉、〈NOT CUTE ANYMORE〉、〈Tick-Tack〉与〈Lucky Girl Syndrome〉等众多大热金曲，不仅在各大音乐节目中名列前茅，出道后立即获多个音乐节目冠军的傲人成绩。此外，她们出色的人气与实力更获得国际市场的广泛认可，不仅凭藉〈Magnetic〉强势攻入美国 Billboard 告示牌排行榜，更创下历史，成为首个以出道曲登上英国官方单曲榜（Official Singles Chart）第 80 位的韩国流行女团。

售票详情

ILLIT LIVE 'PRESS START♥︎' in HONG KONG

日期: 2026年8月22日（星期六）

时间: 晚上7时

地点: 亚洲国际博览馆10号展馆

门票: 港币$1,799*、$1,399、$1,099、$899 (全场座位)

*所有购买$1,799门票的观众将可参与演前彩排，并获得香港场专属明信片套装。

GILLIT MEMBERSHIP (GLOBAL)会员优先售票

2026年5月26日(星期二) 中午12时至2026年6月1日（星期一) 中午12时 (当地时间)

必须於上述登记期间到Weverse登记方可参与会员优先购票，登记详情请上Weverse查阅。

GILLIT MEMBERSHIP (GLOBAL)会员优先售票

2026年6月10日（星期三）下午2时至晚上10时 (当地时间)

售票平台：购票通(Cityline)

网上购票：www.cityline.com

公开发售

2026年6月11日（星期四）下午2时起 (当地时间)

售票平台：购票通(Cityline) 及大麦 (Damai)



售票平台：购票通(Cityline)

网上购票： www.cityline.com

电话购票：+852 2111 5333 （星期一至五，早上10时至晚上7时，公众假期休息）



售票平台：大麦 (Damai)

购票渠道：大麦APP

客服热线：+86 1010 3721（星期一至日，早上9时至晚上8时)





Lancy@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻