戏散情不散！IU《苦尽柑来遇见你》大、小「爱纯」婚礼重逢！童星妈妈曝：IU连孩子的小心意都一直说谢谢

是真的「人间天使」无误！IU最近被目击出席一场婚礼，她跟《苦尽柑来遇见你》里的小童星金太妍互动超有爱，画面曝光后直接在网路上炸开了锅。

金太妍的妈妈14日在社群上开心发文：「我们家太妍终於见到这世上最爱的IU姐姐啦！！！去喝喜酒，女儿就在姐姐旁边，愿望达成！」还附上一张两人并肩合照，画面超温馨。

金妈妈接著透露：「太妍送的小小礼物，IU不但很贴心地顾到孩子的心情，最后还一直说谢谢... 唉呦... 怎么可以这么善良......」她还说：「我跟太妍的心脏被爆击好几次。 知恩（IU本名）你要一直健健康康的喔，只会有好事发生！！！我会一直为你祈禈幸福。 真的最棒了。」



IU和金太妍其实是因为热门剧《苦尽柑来遇见你》结缘。 金太妍在剧中IU角色的童年时期，当时就让不少观众印象深刻，没想到杀青后两人感情还是这么好，让粉丝看了都直呼「太暖了」。



IU当天不光是来喝喜酒，据说还亲自上场唱了祝歌！网路上到处都在转传她为新人飙唱代表作《Blueming》的影片。 她穿了一身简洁的西装上台，唱完后还露出灿笑、比了个手指爱心，满满诚意祝福新人。



축가 부르는 아이유 언니 pic.twitter.com/vOX7eLYpo1 — 연두부 (@petit_giant516) June 13, 2026

不过IU最近其实也有点小风波。 她刚播完的MBC电视剧《21世纪大君夫人》，因为历史考证出包、还被质疑扭曲史实，引发不少争议。 她也低调道歉说：「身为主演，没能展现出负责任的样子，让大家失望了，真的很对不起，到现在心情还是很沉重。」

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