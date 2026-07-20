甜爆！林知衍、李到晛「高尔夫约会」被捕获，目击者：他俩感情超好

韩国演艺圈模范军恋情侣来放闪啦！演员林知衍与李到晛交往即将迈入第四年，感情依旧甜到出汁。最近有网友在社群平台上晒出捕获两人的直击照，透露他们一起现身高尔夫球场约会，画面瞬间在韩网引爆讨论。

目击网友兴奋发文表示：「今天去了OOO，你们猜我看到谁？是演员李到晛和林知衍！两人应该是来打高尔夫的。」该网友更补充，第一眼差点把李到晛认成运动选手：「他皮肤晒得超健康，身材比电视上还要壮上好几倍，两人互动超甜蜜，闪瞎众人。」这篇后记迅速在各大论坛与SNS上疯传，让粉丝们纷纷献上祝福。



林知衍和李到晛因2022年合作Netflix神剧《黑暗荣耀》结缘，剧中明明是狠劲对决，戏外却擦出爱火。2023年4月恋情曝光后，双方大方认爱，从此开启「公开放闪模式」。即使李到晛在2024年入伍服役，林知衍也从未缺席，甘愿当起「望夫石」，忠实守候。最经典的一幕，莫过於李到晛当兵期间，凭藉电影《破墓》拿下第60届百想艺术大赏电影男子新人奖时，在台上霸气喊出：「知衍啊，谢谢你！」让全场瞬间沸腾，也让萤幕前的女友感动不已。



如今李到晛已於去年5月光荣退伍，两人约会次数更加频繁，日前才被拍到趁假期甜蜜享用早午餐，这回又被直击高尔夫球场放闪，显见当兵完全没有冲淡两人的爱意，三年多来依旧黏踢踢。

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