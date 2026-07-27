朱江灿会长挨打让老婆心疼！朱相昱曝车艺莲追《金特务：本色回归》反应：「是不是打得太狠了？」

朱相昱近日谈到《金特务：本色回归》中的「朱江灿会长」，除了分享角色幕后故事，也爆料妻子车艺莲追剧后的可爱反应 XD

在剧中饰演「朱江灿会长」的朱相昱表示，朱江灿和金部长（苏志燮 饰）其实都站在「为了女儿」的起点上，只是表达爱的方式完全不同。他坦言，朱江灿虽然声称一切都是为了女儿，但做法已经走偏，因此才成为剧中的反派角色。



谈到后续剧情，朱相昱透露朱江灿仍会持续展开复仇，也可能让观众更加愤怒，但他表示：「看到结局后，会再次感受到痛快感，是一个符合善恶有报的结尾。」至於剧中与金部长之间的激烈动作戏，他也分享拍摄过程中因使用平常不会用到的肌肉，全身留下不少瘀青，但看到作品呈现后仍觉得非常满意。



被问到家人看完《金特务：本色回归》的反应时，朱相昱笑著分享妻子车艺莲的可爱反应：「她看得很开心，但不管朱江灿做了什么坏事，她还是站在我这边，还问『是不是打得太狠了？』」他也笑说，妻子观看时多少带入了对自己的感情，没有完全站在观众角度看剧，甜蜜互动也让人感受到夫妻间满满爱意。



此外，《金特务：本色回归》部分演员与导演也将参加奖励旅行。朱相昱表示，这已经是他第三次获得奖励旅行机会，但前两次因故未能参加，希望这次能和剧组一起留下最后的美好回忆，也期待若有第二季能再次为作品加油。



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