申敏儿化身「皇后」美翻！Disney+《再婚皇后》前导海报公开，高贵气场＋豪华主演阵容让人超期待！

哇～申敏儿真的太适合皇后这个角色了！美到让人开始期待《再婚皇后》啦！

预计於秋天上线的 Disney+《再婚皇后》，由申敏儿、朱智勋、李钟奭（李钟硕）、李世荣主演，改编自全球累积观看数突破29.7亿次（截至2026年7月）的超人气同名网漫。从宣布电视剧化开始就话题不断，主演阵容公开后，也让外界对作品的期待持续升温。



故事讲述东大帝国完美皇后「娜菲尔」（申敏儿 饰），在得知皇帝丈夫「索本修」（朱智勋 饰）迷恋逃亡奴隶「菈丝塔」（李世荣 饰），甚至提出离婚、想立她为皇后后，毅然接受离婚，并向西王国王子「海因里」（李钟奭 饰）提出再婚请求，决心「如果不能在这个地方当皇后，就在别的地方成为皇后」，展开一段交织爱情、权力与命运的浪漫奇幻史诗。



这次公开的前导海报中，申敏儿饰演的「娜菲尔」独自站在庄严的法庭中央，以沉稳坚定的神情与高贵气场，完美诠释皇后的威严与风范。光是一张海报就掀起讨论，不少网友纷纷留言：「申敏儿真的好漂亮」、「已经开始期待播出了」、「哇～申敏儿就是皇后本身ㅠㅠ」等。



尤其海报上的经典台词「我接受离婚，并要求批准我的再婚。」更是原作粉丝最熟悉的名场面之一，一公开便引发热烈关注，也让大家更加期待这场撼动皇室命运的故事，将如何在萤幕上呈现。

此外，《再婚皇后》也是Disney+首部K-浪漫奇幻作品，四位主演将携手打造爱情、权力与欲望交织的皇室故事，高度还原的角色造型与华丽世界观，也让粉丝更加期待这部人气作品正式登场。

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