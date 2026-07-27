宠妻狂魔升格当爸！南宫珉&陈雅凛结婚4年喜得贵子，相爱 11 年迎来新生命

南韩演艺圈再添一桩喜讯！男神南宫珉与模特儿妻子陈雅凛结婚 4 年，终於升格成为新手爸妈。南宫珉所属经纪公司向媒体证实，南宫珉与陈雅凛夫妻於昨（26）日顺利产下一子，希望大家给予温暖的祝福。

相差 11 岁定情！求婚影片单膝下跪红遍全网

南宫珉与陈雅凛相差 11 岁，两人於2015年透过南宫珉自导自编作品《Light My Fire》结识，并於次年开始恋爱。经过长达 7 年的稳定交往后，终於在 2022 年 10 月步入婚姻殿堂。



当时在不公开婚礼上曝光的「求婚影片」至今仍是经典！南宫珉特地请朋友偷偷录影，自己在用餐途中突然深情询问陈雅凛「能否帮我一个忙？」，随后当场单膝下跪捧上钻戒，让陈雅凛瞬间感动落泪，南宫珉也一举奠定演艺圈代表性「宠妻狂魔」的形象。



너무나 유명한 남궁민 프로포즈 영상 pic.twitter.com/dtNYEhP3x1 — 캣이죠 (@ArtKG5) January 6, 2024

夫妻低调放闪！结婚 4 年终於迎来「蓝色包屁衣」

婚后两人低调却甜到掉牙，陈雅凛经常在 IG 晒出亲自为老公做的爱心餐点与小约会照；而南宫珉也在妻子的坚实内助下，事业屡创高峰，甚至在2021年凭《黑色太阳》夺下演技大赏时，大方在台上向妻子告白感谢。



这对模范夫妻首次传出怀孕喜讯是在今年 6 月，当时有消息称陈雅凛已进入怀孕后期，更有熟人透露两人「正在准备蓝色衣服」，暗示即将迎来男宝宝。如今顺利诞下爱子，也让全网粉丝纷纷送上祝福！



南宫珉自 1999 年出道以来，凭藉《金课长》、《金牌救援》、《黑色太阳》、《千元律师》、《恋人》等多部爆款剧获封「信看演员」（因信任而观看的演员），近期则通过KBS 2TV金土剧《婚姻之后》活跃於小萤幕。陈雅凛於2008年以模特儿出道，曾参演电影《麻烦终结者》、《尚衣院》及热门综艺《射门明星》等作品。



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