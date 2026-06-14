BTOB李昌燮个人来台会粉丝〜被称赞帅气心情大好！魔性笑声与表情包大放送

BTOB李昌燮相隔1年4个月又来到台北与大家见面，今年2月才完成上一个全韩国巡回演唱会的安可场，到6月的今日以Fan-Con形式与大家见面，虽然演唱的歌曲比较少一点，但是李昌燮仍以演唱会的编排送上实力美声演唱，并与大家分享近期的照片与心情。

李昌燮一开场就送上了节奏感相当重以及非常动感的歌曲「Spotlight」「Saturday Night」，接著他就用中文向大家问候：「我是BTOB的李昌燮，很高兴见到大家」接著他也说明了这一次的演唱会名称「End And」，意思是还没有结束，希望持续下去的感觉。



李昌燮特别提到自己刚入住饭店时，就看见台湾Melody送的很多食物，甚至贴心的附上了用韩文写的食物说明，而且还因为造型太漂亮让他舍不得吃，只敢用手指轻碰。除了台湾有名的许多零食以外，他还收到了台湾著名的葛玛兰威士忌，不过因为今日的演出，昌燮必须维持完美状态，所以对於饮食必须进行严格管理，今天演出结束，他大喊就要全部吃掉，也想喝一杯威士忌。



李昌燮提到自己也常常观看粉丝们在YT影片下方给他的留言，但自己因为害羞所以从来没有留言过。他提到其中一则影片是与Melody一起合唱「在爱情与离别之间」，观看次数已超过50万次，今日在现场他也重现了这样的场景，台粉Melody相当给力，合唱也超不逊色音量很大，李昌燮感动表示，大家虽然语言不一样，却能一起合唱，这样的感动是加倍的，非常感谢大家一起大声合唱。



李昌燮也透露自己今日一起床就去了三温暖，在热水中进行一些伸展运动，也放松脖子附近的肌肉，接著也进蒸气室，让自己的水肿稍微消除一下，也让大家鉴定一下他现在是不是比较不肿了？他说一定要多喝水再多多去上厕所，促进身体循环。



李昌燮表示自己在Melody面前唱歌的时候是最幸福的，虽然演唱会应该都由他来演唱歌曲给大家听，但是在台上听到Melody唱歌的感觉也很棒，所以演出时他最爱把麦克风递给大家一起唱！接著他更复刻自己在韩国演出时对全场大喊的一句话「你们要坐著到什么时候？」於是请大家站起来一起High！全场除了合唱更是融入在他的快歌中，气氛嗨到最高点。



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