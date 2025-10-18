【韩网热门】韩佳人提议逃补习班去旅行，竟遭「J型」女儿爆哭拒绝：「讨厌计划之外的行程！」真实原因超可爱

韩佳人昨日通过个人YT频道分享了为女儿准备的惊喜之旅，女儿的直爽反应引起讨论XD

女儿曾说想和韩佳人一起车宿，韩佳人於是提前悄悄做准备、打包行李，接女儿放学后告知今天就出发、翘掉补习班，以为女儿一定会超开心。 没想到女儿竟爆哭：「妈妈不要撒谎啦！我不要！不喜欢这样没有预告的事情！」3分钟后，女儿仍带著哭腔说：「我没想到妈妈会做这种事情。」韩佳人说这是event呀，女儿：「在计划之内才有趣！」



女儿的「极度J型」倾向让韩佳人非常意外。 工作人员说早已猜到女儿的反应，因为自己小时候也是这样，韩佳人大惊：「我真的完全没想到！不会非常高兴吗？ （假设）我今天下班后要去做皮拉提斯，以为要去运动结果是出去玩，不是很棒吗？ 真的很手足无措啊...」（*根据MBTI性格分类，J人是严谨计划型，P人是灵活变化型）



母女终究还是踏上了露营行程，女儿也在路上解释了情绪激动的原因。 韩佳人在后记里写道：「虽然一开始有点不顺利，但我们还是笑著聊著，留下了美好的回忆。 女儿还说：『妈妈，原来没有计划的旅行也很好玩，我们下次再去吧！』下次我会准备得更好XD」



韩国网友评论：

1. 我是超级J型人格，当天临时改行程真的很讨厌啊... ㅠㅠ

2. 我也是J型人，但我超爱翘掉补习班哈哈~在车上把要做的事都安排好就行啦

3. 不是因为J型才这样

4. 我讨厌不提前讲就改变日程ᅮᅮ我真的是P型人，但这跟MTBI没关系

5. 宅女型的P也不喜欢那样，我也有自己的休闲计划啊

6. 我是P型人，但也不喜欢这样。 我可以无计划，但是不喜欢配合别人的无计划

7. 我会因为翘课补习班而超开心

8. 不是那样的，韩佳人女儿今天原本要在补习班和朋友们一起玩，所以想明天再去旅行

9. 对她来说，「和朋友玩」才是今天的行程

10. 好可爱哈哈，这么大的小孩已经有自己的计划啦

11. 应该理解小朋友的计划啊kkk

12. 好可爱的一家人kk

13. 我家也偶尔会那样，我超喜欢的，就像event一样耶

14. 偶尔一两次有那种回忆、经历也不错kkk即便当时不太想去，但长大回想起来就觉得很好笑

