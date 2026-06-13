《新进社员姜会长》李浚荣、李宙明接受KSD专访！亲曝角色塑造秘辛与拍摄幕后趣事

由李浚荣、李宙明、孙铉周（孙贤周）主演的Viu原创韩剧《新进社员姜会长》，近日接受KSD韩星网专访，两位主演就各自角色的演绎挑战、片场互动，以及和前辈的相处点滴一一分享。

初次见面的第一印象

访问中，李浚荣谈及对李宙明的第一印象，形容她「拥有自信又自由的灵魂」，并感觉两人有颇多相似之处。不过他坦言自己比较慢热，当时并未主动表达这一感受。随著拍摄推进，他对李宙明的观察更为深入——她既洒脱又带有少女气质，纯真之余又很容易成为玩笑的对象，同时展现出出色的演技与高度的责任感。李浚荣表示，李宙明令他再次感受到她是一位拥有多元魅力的演员。

李宙明则提到，初见李浚荣时，一如他本人所说，他相当内向，让她曾一度苦恼该如何拉近距离。然而这份苦恼很快便消散——第一次拍摄过后两人便逐渐熟络，拍摄期间李浚荣爱开玩笑、时常捉弄她，也坦言捉弄她十分有趣。李宙明认为这种默契延伸至剧中两人的父女关系，在萤幕上得以自然呈现。她表示，李浚荣对工作人员的态度与在现场的演技，令她获益良多，虽然两人日常打打闹闹，但彼此之间饱含真心与关爱。



饰演「灵魂互换」角色的演绎方式

剧中，李浚荣饰演的姜龙虎会长在灵魂交换后，以强势财阀的灵魂住进新进社员的身体。面对问题，他厘清了一点：这个角色并非「从强势会长变成平凡打工仔」，而是「从强势会长变成强势打工仔」——因为姜龙虎的性格始终如一，改变的只是所处的身体。

他指出，演绎这个角色最困难之处，在於要掌握身边同事对这位「理直气壮的新进社员」的反应，并作出相应的行动配合。不过他补充，这一难题并非无法克服，得益於导演高慧珍的悉心引导与适当指示，他能够顺利完成这些场面，并形容自己十分幸运能遇上如此出色的导演。他透露，自己在低调的状态下为角色做了大量的事前准备。



诠释隐瞒身份的财阀继承人

李宙明饰演的角色是一位隐瞒真实身份、过著普通打工仔生活的财阀继承人。她表示，演绎这种双重身份最大的挑战，在於担心观众会感到违和——害怕角色看起来像两个截然不同的人，令人感觉不自然。

为解决这个问题，她选择在角色的两个面向中注入大量的「爱」，以爱作为行动与选择的依据，让角色的动机保持统一。她坦言这个角色本身令她感到喜爱，这份情感成为她投入演绎的重要动力。李宙明亦表示，专注於剧本、拍摄现场以及对手演员的演技，最终让她的烦恼自然消解。



前辈孙铉周的相处之道

对於片场前辈孙铉周，两人均表示他并不倾向直接给予演技上的建议，反而是更常以人生经验相授——鼓励两位年轻演员在这个年轻貌美的年纪多体验不同事情、活得有趣。

令李浚荣深受鼓舞的，是拍摄第一天孙铉周对他说的一句话：「从现在起，你就是姜龙虎，所以不用在意，只要做好本分就行了。」这句话给了他莫大的力量与方向感，让他得以放开心态投入角色。



如果可以灵魂互换，你选谁？

【访问最后，记者抛出轻松话题：若现实中真的发生灵魂交换，两人最想与剧中哪个角色互换？】

李浚荣选择了朴部长。他解释，自己不喜欢受到别人太多关注，希望能在公司安静地上班，因此想体验这个低调角色的生活。

李宙明则选择了姜会长。她表示，从饰演莞尔的角度出发，她很好奇父亲眼中的女儿是什么模样、他的世界观如何影响他人生中的种种选择；而以李宙明个人的立场而言，她也好奇那个级别的会长究竟过著怎样的日常生活、如何安排一天的行程，因此希望能藉灵魂互换一探究竟。

▼Viu原创韩剧《新进社员姜会长》每逢星期六、日晚11点10分於Viu上线：



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