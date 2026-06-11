Disney+《医到孤岛爱上你》这幕让人姨母笑！辛睿恩化身俏皮小护士　助收视率进5%俱乐部

Disney+的浪漫医疗剧《医到孤岛爱上你》上线后大获好评，其中饰演公卫医师都志义的李宰旭因爲胆小又高冷，但又常常出糗的人设深受好评。不过在最新两集播出后，饰演陆遐俐护理师的辛睿恩声势后势看涨！不管是可爱还是撒娇的模样都拿捏得恰到好处，也帮助收视率进入5％俱乐部！

1980年末的情节

最新集数中，陆遐俐与另一名医师玄驰缘（洪民基饰演）到另一个岛上义诊。为了要救居民爱犬延迟了回去的时间，只好在居民家留宿。不过这时人在平同岛上的都志义与其他人却开始脑补了起来！都志义幻想中的陆遐俐与玄驰缘竟化身成1980末的电影情节，两人换上俏皮的复古装，连表演都夸张了起来！

只见陆遐俐一下嘟嘴一下摆手，再搭配无辜的眼神，还有让人无限遐想的台词，不少人看到片段之后就露出姨母笑，大赞辛睿恩其实也非常适合这种风格！



医生存在的意义

整部《医到孤岛爱上你》都围绕在平同岛诊所的故事，因此医病之间的互动也是亮点之一。因为害怕被居民告，所以都志义对居民的顽固开药要求全都埋单。

然而在一次给药中，他才发现对方有装心脏支架却没告知病史，吓得他一路追到家里，气喘吁吁的开骂「这就是为什么，病人必须坦诚地说明自己的病史，就算你觉得自己的身体最清楚，也必须先谘询医师，这就是医师存在的意义！」这段话也让多数人心有戚戚焉，好在居民听进了都志义的苦口婆心，最后也温馨收场。



医师勾魂女？

龙主泉医师（金昀佑饰演）在公卫医师群组中看见一则惊人的消息，岛上有名「医师勾魂女」！只会医师下手、从芽嵩医院调过去、鼻头有颗痣，恰巧所有特徵都指向陆遐俐。事情传到都志义耳里，再加上他想起玄驰缘的留宿事件，也开始对陆遐俐有了不好的印象。

一次的巧遇中，都志义不满表示「随便跟别人一起做那种事，难怪他们会散播谣言说，你是医生勾魂女跟拜金女！」这句话彻底伤透了陆遐俐，悄悄发芽的暧昧情愫也碰到严重考验....



都志义坠海！？

对船跟海浪都有阴影的都志义，为了救一名小女孩只好硬著头皮在海象极差的船上救人，不过这又让他想起不好的记忆，只见他紧张说「我做不到！」甚至连手术器具都拿不稳，看得出眼前的场景勾起他过往不愿面对的创伤记忆。

第四集最后，都志义身心灵似乎已经到极限，靠在船边吐完之后竟直接坠海！此举吓坏了所有人，究竟都志义能否平安获救？他的心理创伤又是否会因此彻底爆发？请一定要锁定每周一二Disney+独家跟播的《医到孤岛爱上你》。



Disney+正在热播的作品一部接一部，如果《医到孤岛爱上你》看完还意犹未尽，还可以欣赏朴宝英与李光洙主演的《赌金》，见识朴宝英视后级黑化表现；另外男神南宫珉新作《婚姻之后》也将定档，故事讲述一名男子为了救回遭绑架的妻子，必须对抗冷血残暴的罪犯组织。至於因《韩国制造2》拿到视帝的的玄彬，第二季也将登场。如此多好剧，马上就订阅看起来吧！

Disney+ 独家跟播《医到孤岛爱上你》每周一、二 晚间10:30首播

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