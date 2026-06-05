ADOR 突大砍诉讼金额！对闵熙珍、Danielle 天价索赔「骤降 100 亿韩元」

据南韩法律界最新消息指出，经纪公司 ADOR 在控告 NewJeans 成员 Danielle、其一名家人以及前代表闵熙珍（现任 OK Records 代表）的损害赔偿诉讼中，近期出现了重大变动。 该案原本高达 430.9 亿多韩元的惊人索赔金额，目前已下调至 330.9 亿多韩元，一口气缩减了约 100 亿韩元。

针对大砍索赔金额的举动，ADOR 官方解释，主要是因为公司近期委任了新的法定代理人，在对整体案情做出重新审视后，重组了诉讼请求的具体内容; 公司也强调，未来将根据诉讼进展，持续加强主张与举证。

事实上，ADOR 在首场公审来临前的上个月，便大动作辞退了南韩顶级的「金・张律师事务所」辩护团队，并重新委任了 4 名来自「理翰法律事务所」的律师。 对此，在上个月 14 日举行的辩论庭上，Danielle 方面曾质疑ADOR 恶意拖延时间，藉此阻碍其偶像演艺活动。 而ADOR则反驳称，这单纯是因为更换律师团队后，在修改与补充资料时有所延误而已。 双方的下一次辩论庭将於本月 11 日举行。

这场巨额官司正是陷入长期拉锯的「NewJeans 事态」之延伸。 为了追究 NewJeans 成员集体出走以及延迟回归经纪公司的法律责任，ADOR 於去年（2025年）12 月正式向 Danielle 及前代表闵熙珍等人提起诉讼。



回顾事件始末，NewJeans 成员过去曾强烈要求让遭到解职的闵熙珍前代表复职，在该诉求未被 HYBE 接纳后，成员们於 2024 年 11 月主张经纪公司 ADOR 违反专属合约、向其通报解除合约，并强行展开了独立活动。

对此，ADOR 随即於同年 12 月对 NewJeans 提起「专属合约效力存在确认诉讼」，而去年（2025年）10 月的一审法院最终判决 ADOR 胜诉。 此后，由於 NewJeans 成员并未对该判决提出上诉，一审结果正式定谳，成员们也相继表达了回归团体的意愿。

然而，ADOR 却在去年 12 月强硬表明无法再与 Danielle 共事，并主动解除了与其的专属合约。



目前，NewJeans 五位成员的命运各不相同。 除了 Danielle 遭到解约、Minji 仍在就具体的回归条件与公司进行最后阶段的协商之外，其余 3 名成员（Hanni、Haerin、Hyein）皆已确定正式回归 ADOR。

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