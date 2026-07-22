等到了！NewJeans出道4周年公开四人同框影片，Minji惊喜现身引发回归期待，ADOR回应未来动向！

女团 NewJeans 在迎来出道四周年之际，惊喜公开一支由 Minji、Hanni、Haerin 与 Hyein 四位成员一同入镜的纪念影片，引发粉丝热烈讨论。

这段影片公开於 NewJeans 官方 YouTube 频道，全长 59 秒。画面中，在洒满月光的夏夜里，四位成员相继现身，牵起彼此的手，带著灿烂笑容并肩望向远方，宛如电影般唯美的画面。除了团体影片外，官方社群也同步公开成员个人 Special Film 与团体照，为出道四周年送上纪念内容。让不少网友纷纷留言：「太漂亮了！不愧是 NewJeans 」、「脸蛋真的是传奇」、「新歌什么时候能出来啊 呜呜呜」、「Hyein 真的长大了」、「希望快点在舞台上见面」、「今年夏天回归吗」等等。



除了目前已与 ADOR 恢复协议的 Hanni、Haerin 与 Hyein 外，影片和团体照中还惊喜出现尚未正式宣布回归的 Minji，也让不少人猜测，是否是在为团体回归埋下伏笔。



NewJeans 因前 ADOR 代表闵熙珍遭解除职务，与公司爆发合约纠纷，并於2024年11月宣布解除专属合约。不过，法院在假处分及本案诉讼中皆支持 ADOR，使团体活动一度停摆。之后，Hanni、Haerin 与 Hyein 陆续回归 ADOR，Minji 持续协商回归事宜，Danielle 则已於去年12月与公司解约。

对此，ADOR 表示：「这支影片是为了庆祝 NewJeans 出道四周年，特别制作、与粉丝一同分享的纪念内容。」至於 Minji 是否已正式回归，以及未来活动安排，ADOR 并未给出明确答案，仅表示：「NewJeans 具体的活动计画与形式，将待与成员完成所有讨论后，再正式对外公布。」



NewJeans 自 2022 年以〈Attention〉出道后，陆续推出〈Hype Boy〉、〈Ditto〉、〈OMG〉、〈Super Shy〉等多首代表作，每次回归都备受瞩目。如今随著四人同框影片公开，也让粉丝更加期待她们何时正式回归，以及这次又将带来什么样的全新音乐与概念。

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