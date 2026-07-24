NewJeans回归片遭业界狠批「好俗」！名设计师、导演接连开炮，粉丝力挺：我们要的就是这个味

女团NewJeans在出道四周年之际，终於以四人完整体姿态回归，22日公开特别影片「2026 Summer of NewJeans」与全新团体照，Minji、Hanni、Haerin、Hyein四人时隔约1年4个月再度合体，让等待已久的粉丝激动不已。

影片以昏暗夏夜为背景，Minji独自现身开场，随后Hyein、Hanni、Haerin一一加入，四人最后手牵手凝望同一方向，画面充满象徵意义——走过漫长的合约动荡与不确定性，如今她们终於重新聚首。影片中大量运用了NewJeans标志性的兔子元素与夏季清凉感，被粉丝大赞「那个熟悉的NewJeans感性回来了」、「四人同框就是最好的礼物」、「就是这个味道」等。



不过，影片公开后评价却出现严重分歧。曾操刀《暴力城市》、《非常母亲》、《哭声》等电影海报的知名设计师朴时永日前在个人SNS上直接开炮，狠批影片「俗气」，「这是什么感性？还以为是《歌谣Top10》那个年代」，还酸溜溜地说「就像没才华的人拿著汤匙在那边捞著吃」。他更补了一句「NewJeans四人是什么？就是《进击的巨人》少了进击」，被解读为暗酸HYBE，立刻在网路上引爆论战。此外，曾执导NewJeans《Attention》、《Hurt》、《Super Shy》等MV的导演申熙元，同一天也在SNS留下「The power of the director」（导演的功力）简短六字，被业界视为意味深长的表态。申熙元去年在闵熙珍争议期间曾公开力挺前代表，这次发文也被许多人解读为对新影片的「含蓄评论」。



这次回归的幕后阵容也引发高度关注。据悉，本次影片的创意总监为金娜妍，她在前代表闵熙珍请辞后仍留在ADOR，在新经营团队中主掌视觉方向。过去在闵熙珍体系下为NewJeans打造招牌色彩的关键核心人员，已有相当大比例被替换。换句话说，这是NewJeans在「没有闵熙珍风格主导」的情况下，推出的首个完整体官方内容，意义非同小可。业界普遍认为，这次影片释出形同NewJeans以四人组合重新出发的正式宣告。虽然ADOR方面维持一贯保守立场，表示「具体活动计画与方式将在讨论完毕后另行公布」，但连一度被认为最难解冻的Minji都已经入镜，外界预测详细回归时程应该很快就会出炉。



少了闵熙珍的视觉魔法，换上全新创意团队，NewJeans这次的回归影片究竟是「风格走味」还是「进化再升级」？粉丝与业界各有定见。但可以确定的是，这支影片不仅是她们的复出宣言，更是NewJeans在脱离旧体系后，第一次用自己的名字向大众打招呼。

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