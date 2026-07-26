公开恋情后首度放闪！池睿恩＆VATA 狂发 17 张甜照 宠溺喊：「生日快乐我的小狗」

演员池睿恩及舞者VATA自今年 4 月大方认爱后，一直低调享受二人世界。26 日 VATA 为了帮女朋友庆生，首度在 IG 狂抛 17 张约会闪照与影片！从大雪纷飞的冬日一路放闪到绿意盎然的夏日，记录了两人一路相伴的甜蜜点滴，瞬间引爆全网讨论！

VATA 在贴文中深情写下：「Happy birthday my 小狗勾」，将池睿恩亲昵称为小狗，池睿恩随后也在下方留言笑脸与爱心符号甜蜜回应。



公开的照片中，VATA似乎将交往以来手机里的「珍藏相簿」大公开！两人戴著卡通帽子脸贴脸对镜自拍、在海边用手机记录彼此，只要看到镜子就绝对不错过情侣合照。除了旅游与赏雪等浪漫行程，VATA 更纪录了池睿恩穿著病患服、手捧花束等各种平凡却真实的日常瞬间，满满的「男友视角」甜到掉牙！



同为 1994 年生的两人，当初是从教会朋友一路升格为恋人。池睿恩先前登上网路综艺时，也曾坦白分享自己的恋爱风格：「当初暧昧期大概花了一两个月，刚开始我不太擅长表达，也会害羞，想著应该要多聊聊，不想那么快摊牌。」不过她也甜笑补充自己的感情观：「我就像飞机一样，起飞虽然需要花上一点时间，但一旦升空就会一直飞下去，全心投入！」

如今看到两人公开恋情后首度上传闪瞎众人的合照，粉丝也纷纷留言祝贺：「两个人都好可爱」、「同龄人的恋爱真的很美好」、「看起来超幸福」。



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