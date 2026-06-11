金素妍新剧《恋爱的再发现》挑战离婚女性重启人生！该如何面对天天见面的前夫金知硕

主演过热门韩剧《Penthouse上流战争》系列的演员金素妍，确定出演《恋爱的再发现》，将於今年下半年征服电视剧市场。

JTBC新剧《恋爱的再发现》（编剧金英仁、导演李东允）是一部贴近生活的职场人性浪漫剧，讲述一对离婚夫妻阴错阳差开始共同居住，不仅如此，还在同一家公司工作，在这过程中重新认识彼此的故事。曾经比任何人都深爱彼此并步入婚姻的两人，却在婚姻现实的重压下逐渐失去了自我。离婚后，他们在同一个屋檐下、同一个职场再次相遇，并重新建立彼此关系，剧情将以写实的方式呈现这段历程。

剧中，金素妍将饰演「哲拉比酒店」VIP贵宾室柜台的约聘员工张夏京。张夏京（金素妍 饰）拥有出众的美貌、优秀的应变能力以及发自内心的亲切态度，曾是备受所有人看好的饭店从业人员，在顶级饭店贵宾室获得高度肯定。然而，她在婚姻与育儿的现实高墙面前遭遇职涯中断，逐渐失去了自己的存在感。



在办理离婚手续后，张夏京历经重重困难，终於重返自己视为天职的饭店业。某次契机之下，她开始与前夫李东镇（金知硕 饰）展开一段奇妙的同居生活，并在同一间饭店工作时不断相遇。在一连串无法预测的状况中，她再次踏上寻找自我人生与真正幸福的旅程。预计金素妍将以她细腻而富有层次的情感演技，描绘张夏京自主展开新人生的过程，引发观众深刻共鸣。

由金知硕饰演的「哲拉比酒店」VIP贵宾室行销部次长李东镇，将展现极具真实感的浪漫演技。东镇拥有出色的运动神经和圆融开朗的个性，与周遭的人都相处融洽。他一直认为自己为了家庭比任何人都认真努力地生活著，却突然收到妻子夏京提出离婚的通知，迎来了意料之外的人生转变。



此后，东镇开始回顾过去的婚姻生活，并努力尝试改变自己。离婚一年后，他竟与夏京在同一个家、同一间公司重逢。金知硕将透过东镇这个角色，重新面对与家人的关系，回顾那些曾以为早已失去的情感，细腻诠释角色复杂而多层次的情感变化。

JTBC 新剧《恋爱的再发现》，预计於今年下半年首播。

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