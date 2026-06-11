黄仁勋综艺首秀吓「死」人！《刘Quiz》收视率直接封神，刘在锡「MC冠军」果然有料

AI教父、辉达（NVIDIA）创办人黄仁勋日前首度登上韩国综艺节目《刘Quiz on the Block》，这不仅是他的全球综艺首秀，更让该集节目写下超狂收视纪录，堪称话题之王！

根据收视调查机构尼尔森韩国数据，10日播出的tvN《刘Quiz》第346集，在首都圈平均收视率冲到5.9%、最高飙到8.5%，不仅是2025到2026年以来的收视冠军，更打败所有无线台，稳坐同时段第一名。 全国平均收视也有5.7%、最高8.3%，直接刷新今年节目最高收视成绩。在核心指标「2049」收视率中，这集也持续创下新纪录。 首都圈最高3.5%、全国最高3.7%，照样夺下含无线台在内的所有频道同时段冠军，火力全开、气势无法挡。



这集「黄仁勋特辑」阵容也超有看头，除了黄仁勋本人，还找来点击破2200万的爆红「云霄飞车兄妹档」，以及靠溜溜球迎来人生第二春的金信英。 而压轴当然就是带领AI革命的全球市值第一企业辉达创办人——黄仁勋，他与主持大神刘在锡畅聊，火花不断。



黄仁勋在节目中透露，他9岁移民美国，从在餐厅洗碗的移民少年，一路拚到创办半导体龙头辉达，甚至差点只剩30天就破产，靠著「韧性」挺过危机。 他强调「使命才是老板」，并分享辉达独特的组织文化，让现场来宾感动连连。他也提到：「辉达跟韩国科技产业，是走在同一条成长轨迹上的。」对韩国作为电竞宗主国展现满满爱意，还自爆90年代末曾在龙山电子商场发名片跑业务，甚至对K-POP也有浓厚兴趣。 当被问到李在熔、郑义宣、崔泰源三位大咖会长中谁最熟？ 他妙回：「我希望大家都成功，这三位都是令人难以置信、超优秀的世界级领袖。」机智反应让全场笑翻。



刘在锡也没在客气，顶著黄仁勋亲自取的绰号「MC冠军」，轻松引导出一连串从未公开的私密故事。 从人生哲学、天马行空的二选一游戏，到充满共鸣的谘询环节，让大家看到黄仁勋私下超亲民、幽默的一面，网友狂赞：这才是「这才是真正的全球访谈秀！」



《刘Quiz》过去就曾邀来微软共同创办人比尔盖兹、提摩西・夏勒梅、千黛亚、史嘉蕾乔韩森、怪奇比莉等国际巨星，早已站稳韩国代表性谈话节目地位。 不分国籍、领域，能让大咖掏心掏肺聊真话，这功力未来只会更受瞩目。

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