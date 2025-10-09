情侣对戒＋夏威夷约会掀婚期猜测！金知硕李宙明恋情升温，老爸亲上节目催婚

韩星情侣再度闪光！演员金知硕与李宙明继日前被粉丝目击一同现身夏威夷后，近日又被怀疑戴上「情侣对戒」，再度掀起热议。

早在8月时，韩网与SNS上就有人爆料称「在夏威夷看到金知硕与李宙明一起出游」，甚至附上亲拍照。 从曝光的画面中可见，两人身穿简约T恤与帽子，打扮随性却默契十足，散发出满满情侣氛围。 网友纷纷留言：「真的好登对！」、「现场气场完全是明星级情侣！」，也有人呼吁「虽然是公开恋爱，但还是希望媒体给他们一点私人空间。」



김지석이주명, 하와이 데이트 포착…“오늘만 세 번 마주쳤다” (+휴가, 에일리언컴퍼니, 12살차이, 열애, 인스타그램) https://t.co/zyDHT700WN — 민심뉴스 (@minsimnews) August 24, 2025

而眼尖网友又发现金知硕其实在今年2月的YouTube频道《金知硕心中的宝石》中左手无名指就戴著一枚戒指，怀疑那就是「情侣对戒」，时隔8个月，这一事情在近日再度引发关注。 ！有人留言说：「这不就是情侣戒吗？」、「根本跟李宙明对戒啊~」。



金知硕与李宙明去年8月公开恋情，克服12岁年龄差后成为演艺圈甜蜜代表情侣。之后李宙明更转入男方的经纪公司Alien Company，感情看来相当稳定。特别是今年6月，金知硕的父亲在节目中坦言：「我原本已经放弃儿子结婚这件事了，结果去年他突然说自己有了女朋友。希望他能赶快结婚。」这番话引起热议。对此金知硕曾表示：「女朋友才刚在演艺圈站稳脚步，我担心如果结婚，可能会影响她的事业发展。」 然而，随著近期两人在夏威夷被多次拍到互动亲密的画面，外界对他们「好事将近」的猜测也越来越高。



此外，金知硕正在挑选下一部作品，而李宙明则活跃於影视圈，戏约不断。

