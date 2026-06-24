小12岁恋爱ING！金知硕谈李宙明竟「求节目组剪掉」：开口都害怕！为女友追《新进社员姜会长》变真粉！

演员金知硕近期带著Netflix电影《人夫总动员》重返银幕，这也是他久违的电影作品。在宣传过程中，他首度较为详细地对外聊起了与小12岁后辈演员李宙明公开恋爱的感受。

《人夫总动员》是一部喜剧动作片，剧情描述为了营救被犯罪组织绑架的妻子，前夫与现任丈夫不得已联手，展开一场充满变数的救援作战。该片已於本月19日透过Netflix上线，正在与全球观众见面。金知硕在片中饰演掌控新型毒品市场的头目马道俊，是一个运用尖端AI程式将势力扩展到全国各地的智慧型罪犯，这个反派角色也为整部作品带来了紧张感与份量。



除了电影本身的话题性，金知硕的公开恋情同样吸引不少关注。他与小12岁的后辈演员李宙明目前正稳定交往中。剧中马道俊与妻子惠兰（李多熙饰）之间的火花让人印象深刻，那么现实生活中的金知硕，谈起恋爱又是什么样的风格呢？对此他坦言：「如果说过去和现在相比，虽然我现在也还是有很多不成熟的地方，但以前比较会坚持自己的立场，想尽办法要让对方理解、一直解释。现在随著年纪增长，反而更懂得去配合对方，也越来越能从这种相处方式中感受到幸福。所以如果要比的话，马道俊的恋爱方式可能更接近现在的我。」

被问到公开恋爱会不会有压力时，他先是露出有些尴尬的笑容，说：「连开口都觉得紧张。」还开玩笑说：「明明拜托节目组帮忙剪掉，结果最后还是播出来了。」接著他更慎重地表示：「确实一直都很小心翼翼。公开恋爱一定有优点也有缺点。以演员这个本业来说，工作时比以前更谨慎，也会担心会不会对对方造成伤害。但回归到个人，作为一个男人和一个女人，心理上反而比过去轻松一些。比如一起去吃饭的时候，心里的负担真的少了很多。」



他也提到：「新闻出来之后，虽然在综艺节目里提过几次，但还是有很多人不知道这件事。我反而觉得这样满好的，甚至希望他们继续不知道也没关系。」他进一步说：「无论是我还是她（李宙明），其实都会担心变成对方的修饰语。有时候会觉得遗憾，因为我们真正希望的，是各自作为演员被评价、被记住、被看见属於自己的光芒。」



而李宙明近期也因为JTBC周末剧《新进职员姜会长》获得相当热烈的回响。金知硕聊到这部分时说：「一开始确实是因为宙明有演，所以才看了《新进职员姜会长》。但看了两集之后，就已经跟这个原因无关了，我是真的久违地陷入这部剧，现在都在追直播。我自己也在拍戏，所以能感受到拍摄现场的氛围，甚至羡慕到会想说『如果能加入他们该有多好』。我们平时也会聊很多相关话题。虽然一开始是因为她的关系才开始看，但现在我真的是以一个观众的身分很投入地在看《姜会长》。」



他接著补充：「因为我们是同个行业的人，共同点自然比较多，聊这方面的话题也觉得很自在。不过反而随著时间，我变得越来越小心。我当然可以给出我的意见，但毕竟在拍摄现场最了解角色的人还是演员自己，所以我尽量不去干涉那个领域，这部分我也一直很留意。」

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