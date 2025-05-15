《无声蛙鸣》柳贤庆签新经纪公司与金知硕同门！是《20世纪少男少女》「韩雅凛」和「孔知元」！

曾演《Trolley：命运交叉点》与《无声蛙鸣》等剧的演员柳贤庆，13日由新经纪公司Alien Company宣布与其签约。

「能和拥真诚演技，和以多才多艺魅力而自豪的演员柳贤庆一起新的开始，非常有意义。」Alien Company如此说道，并表示柳贤庆作为演员或导演都相当出色，会尽全力支援她多个领域活动，一同发挥良好的协同效应。



柳贤庆曾演《20世纪少男少女》、《就算死也喜欢》、《侦探医生》、《地下菁英》等剧，还有电影《孩子别哭》，生涯多演电视剧及独立电影。近几年她曾在《Trolley：命运交叉点》中饰演女主角金贤珠的高中好友「陈丞喜」，在《无声蛙鸣》里饰演尹启相的妻子「徐恩京」，最新作品是与车善玗（B1A4成员Baro）搭档、将在本月将上映的电影《禁止停车》（주차금지）。

▼《Trolley：命运交叉点》



▼《无声蛙鸣》柳贤庆演技受赞许之片段



▼《禁止停车》片段



而提到柳贤庆的导演活动，她执导的独立电影《不要告白》（고백하지마）去年受邀「2024首尔独立电影节」，入选「电影节精选长片」（페스티벌 초이스 장편）类别播放，导演能力受到认可。除此之外去年她还自导自演了歌手郑仁和Ra.D的MV〈Like Old Days〉。

▼《不要告白》首尔独立电影节预告



▼郑仁 & Ra.D〈Like Old Days〉



Alien Company旗下有严正化、金炳哲、金知硕、李珠明、金佑锡、李茂生等演员，柳贤庆的加入不禁让人想起她与金知硕2017年合作过MBC电视剧《20世纪少男少女》。剧中柳贤庆饰演「韩雅凛」，和男女主角史珍珍（韩艺瑟 饰）、孔知元（金知硕 饰）及张英心（李尚熙 饰）饰演高中死党，多年后再相遇，友情有笑料也有动人情节，收视虽不高却是死忠观众认为的温暖经典。



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