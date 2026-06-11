甩开歧视争议！《铁拳教育》空降Netflix榜单第3名，金武烈「大快人心教训乱源」圈粉无数

Netflix最新韩剧《铁拳教育》才刚上架就引发热烈回响，话题度狂飙，直接冲上全球电视节目排行榜第3名！

根据OTT内容排名网站FlixPatrol统计，《铁拳教育》在6月8日当天，以674分的成绩拿下Netflix全球TV秀TOP 10的季军宝座。 开播第一天原本是第5名，才过没多久就再往上爬了两名，人气持续飙升，目前仅次於冠军《稚爱目击》和亚军《Michael Jackson： The Verdict》，更在韩国本土、日本、香港、新加坡、菲律宾、印尼等国家/地区勇夺第一名。



《铁拳教育》改编自同名热门网路漫画，剧情描述韩国教育现场因为失控的学生、恐龙家长跟越线的老师，整个体制濒临崩坏，为了守护校园，政府成立「教权保护局」，上演一场痛快又大快人心的「铁拳教育」。 导演是拍过Netflix《少年法庭》和韩剧《Dear My Friends》的洪钟灿，擅长刻划身处人生不同阶段的角色故事; 编剧则是由写过Netflix《精神病房也会迎来清晨》和《耀眼》的李南圭操刀，风格温暖又总能丢出值得省思的议题。

卡司阵容也超强大！金武烈饰演用自己的方式痛快解决校园各种问题的教权保护局调查官「罗华振」，李星民饰演创立教权保护局的教育部长「崔康石」，秦基周饰演特战队出身的调查官「任含琳」，表志勋（P.O）则饰演教权保护局的天才事务官「奉靳代」，四个人的对手让剧迷看得超爽。



不过，《铁拳教育》在上线前其实就因为原著漫画的种族与性别歧视争议，一度引发讨论。 原作虽然人气超高，但内容曾出现调查官对学生动用暴力体罚、对有色人种的歧视性用语，还有打女性主义教育老师巴掌的桥段，甚至把女性主义教育跟反共洗脑画上等号，被批评是性别歧视作品。 当初传出要改编成影集时，很多粉丝就超级担心，国外讨论区更早已经开骂，最后Naver Webtoon还直接从北美平台下架这部作品。



好在《铁拳教育》的剧组跟演员们都很清楚这些争议，在改编时特别避开可能引发问题的内容，把重点放在「教权保护局」这个设定，并融入符合韩国在地情怀的故事，尽量贴近现实来调整。 目前看过的网友纷纷大赞：「大韩民国所有学校都该引进这个制度」、「真希望现实中也有教权保护局」、「法律太软弱做不到的事，透过戏剧看到真的超解气」、「我们教育部长拜托一定要看！」反应超级热烈。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻