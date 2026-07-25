这肌肉辣度爆表！BTOB李旼赫登2026 WATERBOMB大秀冰块腹肌，「胸震热舞」引全场尖叫

男团BTOB成员李旼赫（HUTA）於 24 日登上「2026 首尔泼水音乐节（WATERBOMB SEOUL 2026）」，以顶级视觉与火辣身材让全场气氛瞬间沸腾！
自 2023 年以 BTOB 完整体登台为开端，李旼赫随后在 2024、2025 年皆接连受邀参战，早已成为 WATERBOMB 的标志性代表人物。今年他也毫无例外地华丽回归演出阵容，再次奠定「湿身男神」的超强存在感。
李旼赫一开场便带著华丽舞团震撼亮相，带来充满能量的 Solo 曲《BOOM》与节奏洗脑的《Bora》，瞬间压倒全场。随后，他带来 BTOB 经典红曲《Only One for Me》与《Missing You》，在大暑天里注入满满清凉感，紧接著再以《Higher》将现场热度推向最高潮！
날이면 날마다 오는 기회가 아닙니다. 핫한 제철 남자 눈에 담아가세요. #WATERBOMB #워터밤서울2026 #HUTA #이민혁 #허타 pic.twitter.com/V2hzBZCXop— Waterbomb_Official (@waterbomb_seoul) July 24, 2026
而整场公演的最大高潮，无疑是李旼赫的「肌肉 Show Time」！只见他果敢脱去上衣，展露出清晰刻划的深邃巧克力腹肌，几乎「0 体脂」的冰块盒线条堪比艺术雕塑。在倾泻而下的水柱与灯光照射下，随著动感节奏狂野舞动，极致养眼的视觉冲击令全场粉丝尖叫声不断，直呼：「根本不知道眼睛该看哪！」
260724 워터밤 서울— ʜᴜᴛᴀ ʙʀᴇᴇᴢᴇ (@hutabreeze) July 24, 2026
BORA - 이민혁 (HUTA) [5]
BEEP BEEP
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BORA - 이민혁 (HUTA) [2]
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演出尾声，李旼赫带来最近发表的全新单曲《Icy & Spicy》和重型曲风的《KO (Rush ver.)》完美收尾，期间还热情向台下粉丝发射水枪互动，引起全场尖叫连连，为今年的 WATERBOMB 舞台带来了极致的双赢演出。
I really love the choreography for KO (rush ver).— hana_2mh (@hanaluvbtob) July 24, 2026
Looking so hot and powerful @btob2mh #허타람찌 #이민혁 #LEEMINHYUK
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20260724 WATERBOMB 이민혁(HUTA)— 일상생활불가능 (@hshjini) July 24, 2026
K.O
진짜 얼굴에 피지컬에 ko당해버림#WATERBOMB2026 #이민혁 #HUTA pic.twitter.com/QgxvUY39FD
올해도 레전드 찍음#비투비 #BTOB #이민혁 #LEEMINHYUK#허타 #HUTA #허타람찌 @btob2mh #민혁태그용 pic.twitter.com/dYdmhYBho7— 메리녘 (@Merry_2mh) July 24, 2026
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