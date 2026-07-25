这肌肉辣度爆表！BTOB李旼赫登2026 WATERBOMB大秀冰块腹肌，「胸震热舞」引全场尖叫

男团BTOB成员李旼赫（HUTA）於 24 日登上「2026 首尔泼水音乐节（WATERBOMB SEOUL 2026）」，以顶级视觉与火辣身材让全场气氛瞬间沸腾！

自 2023 年以 BTOB 完整体登台为开端，李旼赫随后在 2024、2025 年皆接连受邀参战，早已成为 WATERBOMB 的标志性代表人物。今年他也毫无例外地华丽回归演出阵容，再次奠定「湿身男神」的超强存在感。



李旼赫一开场便带著华丽舞团震撼亮相，带来充满能量的 Solo 曲《BOOM》与节奏洗脑的《Bora》，瞬间压倒全场。随后，他带来 BTOB 经典红曲《Only One for Me》与《Missing You》，在大暑天里注入满满清凉感，紧接著再以《Higher》将现场热度推向最高潮！



而整场公演的最大高潮，无疑是李旼赫的「肌肉 Show Time」！只见他果敢脱去上衣，展露出清晰刻划的深邃巧克力腹肌，几乎「0 体脂」的冰块盒线条堪比艺术雕塑。在倾泻而下的水柱与灯光照射下，随著动感节奏狂野舞动，极致养眼的视觉冲击令全场粉丝尖叫声不断，直呼：「根本不知道眼睛该看哪！」



演出尾声，李旼赫带来最近发表的全新单曲《Icy & Spicy》和重型曲风的《KO (Rush ver.)》完美收尾，期间还热情向台下粉丝发射水枪互动，引起全场尖叫连连，为今年的 WATERBOMB 舞台带来了极致的双赢演出。



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