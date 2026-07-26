《金特务：本色回归》热血大结局收视率飙23%！苏志燮及制作公司开始洽谈第二季

韩剧男神苏志燮主演的 SBS 热血动作剧《金特务：本色回归》於 25 日震撼完结！ 最终回全国收视率飙到 23.0%，瞬间最高收视更冲上 27.1%！26 日据韩媒采访结果，制作公司已开始积极讨论制作第二季！

这部「老爸版《捍卫任务》」凭藉痛快动作戏与动人父爱引爆全网热潮，首播以 9.5% 开出红盘后收视一路狂飙，仅播出 4 集就创下 21.6% 的纪录，在第 8 集更是录得 23.1%，不仅连续 10 集强势霸榜同时段冠军，更一举刷新 2026 年韩国迷你剧的最高收视纪录。



观众狂许愿续集！苏志燮曾笑喊：比起拿大赏更想拍第 2 季

面对仅 10 集就完结的遗憾，广大剧迷纷纷敲碗许愿续集。对此，制作公司 Studio S 代表感激表示，是演员们的精彩演出、父爱共鸣与爽快动作戏成就了这部作品。

事实上，苏志燮上月1日出席「SBS 剧集：Next Episode」媒体日时，被问到在「演技大赏」与「季播制」之间会如何选择，他就曾爽朗表示：「我对奖项没有野心，能以好作品继续推出第二季比什么都好！」并笑称「奖项的话给我的话还是会拿啦」。



而今日制作公司也证实，目前正在积极讨论第二季的制作，由於第一季才刚告一段落，具体日程一旦确定将第一时间公布，让剧迷期待值瞬间拉满！



***以下内容谈及大结局剧情***

三位硬汉大叔浴血反击 父女重逢超泪崩

在最终回剧情中，反派朱江灿（朱相昱 饰）挟持了成汉秀（崔代勋 饰）与朴镇哲（尹敬浩 饰）的孩子作为人质，逼迫三位大叔展开残酷的肉搏内斗。陷入绝境的金部长（苏志燮 饰）展现智谋，与伙伴们默契配合发动绝地反击，成功突袭朱江灿，将恶势力一网打尽！在完成任务并「伪造死亡」后，金部长终於回到女儿身边，感人重逢场面让观众泪崩。剧末父女俩以新名字与新身份重新展开生活，金部长前去新公司面试，也为后续留下无限想像空间。



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