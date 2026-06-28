少女时代秀英公开超严格减肥菜单！演《威尼斯商人》贵族千金怕脸变圆：天天只吃蛋和锅巴

少女时代秀英公开了最新近况，透露自己正在进行严格减肥，极端方法引发关注。

近日，YouTube 频道《Hyo's Level Up》公开新影片，少女时代成员孝渊、俞利、秀英一起聊到她们企划团体「孝利秀」挑选新歌的话题。



当天，成员们为了抢先获得出道曲，还准备食物送给公司员工。秀英开玩笑说：「如果有剩下的歌，也可以分一首给我们。」接著又笑说：「吃了这个墨西哥卷饼补充体力，如果写出好歌的话，请务必给我们『孝利秀』。」成功炒热现场气氛。

努力宣传中的秀英随后说：「我们不用吃午餐吗？好饿喔。」还对自己分送出去的食物露出羡慕神情，引发众人爆笑。她试吃了一口减肥版墨西哥卷饼后，一边继续吃，一边分享自己最近的饮食管理。



秀英表示：「最近一直在排练舞台剧《威尼斯商人》，真的很辛苦。因为饰演的是贵族家的千金波西亚（Portia），怕脸变胖，所以不能随便乱吃东西。」她接著撒娇地抱怨：「每天都只能吃水煮蛋、吃锅巴，你们不觉得我很可怜吗？」最后还幽默表示：「如果能送一些墨西哥卷饼到我家就好了。」逗得现场笑声不断。

另一方面，秀英与演员郑敬淏在公开交往14年后已宣布分手，震惊全网。即使生活出现变化，她仍按照原定行程投入演艺工作。秀英将透过7月8日开演的舞台剧《威尼斯商人》与观众见面。

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