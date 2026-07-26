CORTIS宿舍遭非法入侵！2名中国籍私生饭躲公寓　遭警方当场逮捕

人气男团 CORTIS 在25日「KMA 2026」上一举拿下两个大奖之外，他们的宿舍却遭人非法闯入并被警方逮捕，引发热议。

根据 TV朝鲜 24日报导，首尔龙山警察署於23日凌晨2时左右，在现场逮捕了涉嫌非法闯入 CORTIS 住处的两名中国籍女子。

此案是在经纪人发现宿舍大门敞开、行李遭到损坏后报警，警方随即展开调查，并在公寓其他楼层发现躲藏的两名私生饭。嫌疑人表示，她们是透过网路社群媒体购买到成员住处的位置资讯，但否认损坏物品及闯入屋内等相关责任。



此前，所属公司曾表示，成员不仅遭人安装位置追踪装置，还曾发生非法闯入住处等事件，并预告将采取强硬法律措施。然而，即使公司已发出警告，类似犯罪行为仍再次发生，也引发外界对艺人安全的担忧。

另一方面，CORTIS 是 BigHit Music 继 BTS & TXT 后，时隔约6年推出的五人男子团体。最近他们发行第二张迷你专辑主打歌〈REDRED〉，该曲已连续90天蝉联韩国 Apple Music「Today's Top 100」排行榜冠军，创下今年发行歌曲中最长时间蝉联冠军的纪录。



最新近况，则是在25日举行的「KM Chart Awards 2026」（KMA 2026），一举拿下大奖之一的「年度唱片（RECORD OF THE YEAR）」，以及本赏「ULTIMATE 12」，勇夺双冠王。去年被誉为「超级新人（Super Rookie）」的他们，在海内外横扫各大新人奖，如今再度获奖，也证明团体地位已迅速提升。



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