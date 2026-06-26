Tiffany公开与丈夫卞约汉的恋爱故事：「连少女时代成员都瞒了1年」《全知干预视角》

人气女团少女时代成员Tiffany Young将公开她与丈夫卞约汉的恋爱故事，哪一位成员又是最后得知此消息的人呢？！

将於27日晚间11点10分播出的MBC综艺节目《全知干预视角》第404集中，将公开出道满19年的Tiffany Young日常生活。

当天，Tiffany在录制旁白时，竟然察觉到连制作团队都没有发现的空气清净机细微噪音，让现场来宾惊讶不已。此外，她为了更深入了解自己的身体而学习解剖学，甚至接受「脑部扫描」检查脑部状态的模样也将公开。



即将迎来出道20周年的Tiffany，也谈到少女时代完整体回归的话题。

她表示：「让少女时代20周年变得更加特别的，就是多亏了『孝利秀』（孝渊、俞利、秀英）。」并分享自己对「孝利秀」活跃表现的看法。

最近感受到「孝利秀」人气持续攀升的少女时代小分队「太蒂徐」（太妍、Tiffany、徐玄）成员Tiffany笑说：「我会亲自把太妍和徐玄集合起来。」引发现场笑声。



此外，Tiffany也将分享她与丈夫卞约汉的恋爱故事。两人因合作Disney+原创影集《逆贫大叔》结缘，在作品杀青后，由卞约汉主动接近，两人因此发展成恋人。

尤其，Tiffany还透露，两人交往整整1年的期间，连少女时代成员都一直被蒙在鼓里，让所有人都相当惊讶。节目中也将公开，少女时代成员中究竟是谁最后一个得知Tiffany结婚消息。



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