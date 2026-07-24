金秀贤复出即完售！代言服饰新广告「穿什么卖什么」品牌乐歪

金秀贤回归威力势不可挡！菲律宾时尚品牌BENCH携手他推出全新季度形象广告，没想到曝光才没几天，他上身的那件丹宁外套等重点单品就在官网瞬间被扫光，全尺寸通通挂上「售罄」，用实打实的业绩证明他的品牌号召力依旧是天花板等级。

品牌方透露，这波广告是金秀贤时隔约1年4个月再度接下商业拍摄，消息一出就备受瞩目。他远赴菲律宾当地取景完成拍摄，画面中展现出沉稳又带点随性慵懒的氛围，被粉丝狂赞「状态好到不像经历过风波」。而这支广告也被视为他正式向大众招手、重启活动的起手式。



去年至今，金秀贤因与已故演员金赛纶相关的不实谣言在网上疯传，导致他一度暂停所有公开活动，低调神隐。但他本人始终坚持「全是子虚乌有」的立场，没有动摇。直到最近，散布假消息的「横竖研究所」经营者金世义因涉嫌散播虚假事实遭逮捕移送，整起事件出现重大转折，也让金秀贤的名誉与形象获得平反契机。



BENCH方面对这次合作的反应相当振奋，强调消费者的热情不只停留在按赞留言，而是直接转化为实质订单，销售转换率超乎预期。品牌相关人士也表示，金秀贤的回归显然获得市场正面回响，接下来他将以这波广告为起点，逐步拓展活动领域，包括新作讨论也开始浮上台面。

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