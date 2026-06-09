宋江、李浚荣、张圭悧新剧《Four Hands》读本照曝光！天之骄子自卑「相爱相杀」街头叛逆儿，8月引爆音乐修罗场！

今年夏天最让人心跳加速的青春风暴即将来袭！由宋江携手李浚荣、张圭悧主演的 tvN 全新韩剧《Four Hands》（四手联弹），今日（9日）首次公开演员齐聚一堂的剧本阅读现场。 三位颜值天花板的主角一字排开，光是同框画面就已经净化眼球，超强的化学反应更让全网剧迷集体暴动。

《Four Hands》以音乐天才云集的艺术高中为背景，讲述青春男女在友情、爱情以及残酷竞争中逐渐成长的故事，即将於今年 8 月迎来首播。



去年10月刚刚退伍的宋江，在剧中饰演钢琴家「姜飞傲」，是一名贵族家庭出身的钢琴鬼才，但从未能够获得指挥家祖父的认可，在男二号「崔正耀」的音乐中感受到前所未有的震撼，进而感到自卑。 宋江以沉稳的语调细腻诠释了角色追求完美的内心世界，以及对音乐的执著，特别是在与死对头崔正耀对戏的场景中，更精准捕捉到了表面下暗流涌动的紧张感。



近期在多部作品中大放异彩的李浚荣，则饰演另一位天才钢琴家「崔正耀」。 戏里的他是个不加修饰、热爱自由的叛逆少年，因为家庭债务被迫在街头挣扎求生，却在偶然观赏音乐会后，被姜飞傲的演奏深深触动，自此将对方视为救赎与伙伴。 李浚荣用充满层次变化的语气，完美预告了这个角色与宋江之间「不断疯狂碰撞、却又不知不觉被彼此宿命般吸引」的微妙关系，这对「双钢琴男神」的化学反应绝对是本剧最大看点！



除了双男主的精彩交锋，前 fromis_9 成员张圭悧的加入更为这场音乐风暴注入了浪漫火花。 她化身为拥有敏锐听觉的中提琴专业生「洪才仁」，在破碎不安的家庭中长大，从小就把用音乐治愈她的姜飞傲视为结婚对象。 怎料命运捉弄人，某天她却意外被崔正耀的动人琴声给勾走灵魂！张圭悧在现场用充满爱意且活泼弹性的元气能量，将角色对音乐的纯粹热情、以及夹在两个男人之间的揪心摇摆演绎得淋漓尽致，存在感强烈，注定要让观众跟著她一起陷入选择障碍！



《Four Hands》制作团队也大赞三位演员的默契配合令人印象深刻，彷佛是在合奏一首完整的乐曲。 这些拥有不同才华与色彩的年轻音乐家们相遇后，寂静会产生怎样的变化与成长，请大家拭目以待。

由音乐牵起缘分、描绘三位青春主角宋江、李浚荣、张圭悧相遇故事的 tvN 新剧《Four Hands》，将於今年 8 月迎来首播。

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