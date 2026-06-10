戏里冷酷监督官、戏外暖爸！金武烈与尹胜雅甜庆儿子3岁生日，《铁拳教育》迎人生角色，事业家庭双得意

通过 Netflix 《铁拳教育》登上话题高峰的演员金武烈和妻子尹胜雅（尹升娥）一起迎来儿子的3岁生日，分享充满幸福的日常生活。

9日，尹胜雅（尹升娥）透过个人 IG 写下「祝你3岁生日快乐」，并分享多张记录儿子金元过去3年成长点滴的照片，纪录孩子从出生至今的成长瞬间。从刚出生时依偎在爸爸金武烈怀里的小宝宝，到如今已经长成能开心拿著生日气球玩耍的小男孩，每张照片都充满温馨回忆。

尤其戴著生日帽、抱著大气球的模样格外吸睛，虽然照片未露出正脸，但依旧可爱感满满，让网友纷纷留言直呼：「这么快就3岁了？生日快乐」、「太可爱了，感觉越长越像爸爸妈妈了」、「时间过得也太快了吧！」而演员李荷妮与设计师 Yoni P 等好友也现身留言区送上祝福，一同分享这份喜悦。



金武烈与尹胜雅自2012年公开恋情，并於2015年步入婚姻，两人在结婚8年后，於2023年6月迎来宝贝儿子诞生。如今一家三口迎来儿子3岁生日，也让不少粉丝跟著感受到满满幸福。



另一方面，金武烈近期也凭藉 Netflix 原创影集《铁拳教育》再掀话题，在剧中饰演手段冷酷、被称为「死神」的「罗华振」一角，极具存在感。其压迫感与层次感兼具的演出，被许多观众大赞是「人生角色」。作品不仅登上6月第一周 TV、OTT 综合戏剧演员话题性排行榜第一位，也再次展现其扎实演技实力。今年也有多部新作陆续公开，行程相当忙碌，家庭与事业皆表现亮眼，也让不少粉丝感到相当开心。



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