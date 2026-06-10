苏志燮为救女儿化身最强特工，携崔代勋×尹敬浩组超强搭档！《金特务：本色回归》爆笑预告公开，6/26 Netflix 上线

苏志燮、崔代勋、尹敬浩三位都是实力派演员，光是这个组合就已经让人开始期待播出了！

SBS新剧《金特务：本色回归》由苏志燮、崔代勋、尹敬浩主演，讲述一名原本只是「世界上最普通的爸爸」的金部长，为了找回唯一的女儿，最终化身「世界上最危险的男人」展开复仇动作之旅。



剧中，苏志燮饰演外表平凡的银行职员「金特务」，实际上却是南北韩都极为警戒的秘密特工，为了拯救女儿而再度踏入危险世界。崔代勋饰演奥运跆拳道金牌得主「成汉洙」，擅长1440度回旋踢，退役后以儿童跆拳道馆作为掩护，隐藏过去特务身份。尹敬浩则饰演曾在战场活跃、连国家都难以掌控的传奇军人「朴镇哲」，如今以「女儿傻瓜」爸爸身分生活，是标准的暖心型父亲。



最新公开的预告中，画面从金部长（苏志燮 饰）击倒敌人后冷静扶正眼镜开始，并淡淡说出「不是应该我一个人做的吗？」。随后，「与其一个人，不如两个人……」的旁白响起，带出两位昔日战友——穿著跆拳道服的成汉洙（崔代勋 饰），以及以摇滚造型登场的朴镇哲（尹敬浩 饰），三人过去的热血身影也随之浮现。

转到现代，两人虽已成为父亲，却接连被电击枪击中，上演爆笑又荒唐的场面；而金部长则一边灵活使用刀具与熨斗等「生活武器」，一边冷静追问「你确定吗？」形成强烈反差。



三人一边与敌人交手，一边展现荒谬却默契十足的互动，从「我们就只是戴眼镜的大叔而已」，到机车上的斗嘴「两个大叔坐上去，怎么可能跑得快」，笑点与动作张力并存，完美展现三人独特的兄弟情与化学反应。



预告真的超级爆笑 XD 完全是会让人边看边笑的那种节奏。制作组也表示，这支预告完整展现三人之间的默契，以及动作与喜剧融合的魅力，强调《金特务：本色回归》会是一部看起来很爽、又很过瘾的作品。期待6月26日首播，海外观众则可透过 Netflix 收看。

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