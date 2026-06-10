李孝利30年前街访疯传，「满满胶原蛋白」嫩样出土！前记者吓傻：随便选到传奇

「天后」李孝利出道前的青涩模样最近又被翻出来讨论，一段30年前的街头访问影片在网路上疯传。 当时亲自采访她的前记者、现任主播权顺表，最近在广播节目中回忆这段超神奇的缘分，直言「根本没想到她会变成天后」！

权顺表在MBC广播节目《权顺表的新闻High Kick》中透露大约30年前他为了做跟经济不景气相关的市民访问，需要在路边找路人受访。 他说：「我那时候在街上找看起来很聪明、好像对社会问题很有想法的年轻人，后来看到一个年轻女生，就决定访问她。 」

访问结束后，权顺表完全忘记这件事，直到20几年后，有个后辈传讯息给他说：「前辈，这个影片最近很红喔！」他点开一看当场吓傻：「我居然访问到李孝利！」他笑说那时候李孝利根本还没出道，他完全不知道她是谁，甚至连自己做过这个访问都忘了。权顺表回忆：「当年会选她受访，就是因为她长得太漂亮、看起来又很聪明。 那时候她大概刚高中毕业吧，眼神非常纯净。」他还自豪地说：「街头访问随便找人是很容易失败的，要很快找到感觉会讲话的人，我这方面还满有天赋的啦！后来重看影片才恍然大悟，『啊，原来我那时候会选她就是因为这个啊』。」



曝光的影片中，当时还满脸胶原蛋白、婴儿肥都还没消的李孝利被问到「怎么预测新年的经济状况」时，很有自信地回答：「去年经济太不好了，我想今年应该会好转吧！」招牌的眯眯笑眼当时就已经很明显。



李孝利在1998年以女团Fin.K.L.成员身分出道，之后更成为韩国代表性的女歌手和综艺人，至今依旧活跃於演艺圈。 这段30年前的青涩访问意外出土，也让粉丝感叹：「果然是天后，从小就与众不同！」



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